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ANNA YUDINA DESIGN
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
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    • Студия дизайна интерьеров Анны Юдиной, состоит из первоклассных специалистов, которые:

    Создание и комплексная реализация элитных дизайн-проектов

    Строительство частной элитной недвижимости «под ключ»

    Мы делаем проекты в элитных жилых комплексах и загородных домах Москвы и области, а также в городах России и Европы.

    Мы работаем с ведущими зарубежными фабриками и привлекаем лучших российских специалистов для создания вашего неповторимого интерьера.

    Создаем такое место, которое вы назовете своим Домом, в который захочется возвращаться каждый день. Максимальное внимание к вашим желаниям, к мелочам, страсть к красоте и гармонии, техническая подкованность и перфекционизм — отражает наш подход студии к созданию безупречных интерьеров.

    Наши клиенты — это люди, которые привыкли выбирать лучшее.

    Услуги
    • Архитектура
    • Дизайн интерьера
    • Строительство
    • Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва и Москва, Россия
    Награды компании
    На конкурсе PinWin наша работа стала финалистом одного из конкурсов
    Адрес
    Москва, Бауманская 7, офис 221, Central Yard
    105005 Москва, Россия
    Россия
    +7-4997558325 yudinadesign.ru
    Законное владение

    Создание и комплексная реализация элитных дизайн-проектов

    Строительство частной элитной недвижимости «под ключ»

    Мы делаем проекты в элитных жилых комплексах и загородных домах Москвы и области, а также в городах России и Европы.

    Мы работаем с ведущими зарубежными фабриками и привлекаем лучших российских специалистов для создания вашего неповторимого интерьера.

    Создаем такое место, которое вы назовете своим Домом, в который захочется возвращаться каждый день. Максимальное внимание к вашим желаниям, к мелочам, страсть к красоте и гармонии, техническая подкованность и перфекционизм — отражает наш подход студии к созданию безупречных интерьеров.

    Наши клиенты — это люди, которые привыкли выбирать лучшее.

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