Студия дизайна интерьеров Анны Юдиной, состоит из первоклассных специалистов, которые:
Создание и комплексная реализация элитных дизайн-проектов
Строительство частной элитной недвижимости «под ключ»
Мы делаем проекты в элитных жилых комплексах и загородных домах Москвы и области, а также в городах России и Европы.
Мы работаем с ведущими зарубежными фабриками и привлекаем лучших российских специалистов для создания вашего неповторимого интерьера.
Создаем такое место, которое вы назовете своим Домом, в который захочется возвращаться каждый день. Максимальное внимание к вашим желаниям, к мелочам, страсть к красоте и гармонии, техническая подкованность и перфекционизм — отражает наш подход студии к созданию безупречных интерьеров.
Наши клиенты — это люди, которые привыкли выбирать лучшее.
- Услуги
- Архитектура
- Дизайн интерьера
- Строительство
- Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Москва и Москва, Россия
- Награды компании
- На конкурсе PinWin наша работа стала финалистом одного из конкурсов
- Адрес
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Москва, Бауманская 7, офис 221, Central Yard
105005 Москва, Россия
Россия
+7-4997558325 yudinadesign.ru
Создание и комплексная реализация элитных дизайн-проектов
Строительство частной элитной недвижимости «под ключ»
Мы делаем проекты в элитных жилых комплексах и загородных домах Москвы и области, а также в городах России и Европы.
Мы работаем с ведущими зарубежными фабриками и привлекаем лучших российских специалистов для создания вашего неповторимого интерьера.
Создаем такое место, которое вы назовете своим Домом, в который захочется возвращаться каждый день. Максимальное внимание к вашим желаниям, к мелочам, страсть к красоте и гармонии, техническая подкованность и перфекционизм — отражает наш подход студии к созданию безупречных интерьеров.
Наши клиенты — это люди, которые привыкли выбирать лучшее.