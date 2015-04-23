Дизайнер, занимающийся частными проектами в Москве и Московской области. Окончила KLC School of Design в Лондоне.
- Услуги
- планировка пространства
- зонирование
- расстановка мебели
- оригинальный дизайн-проект
- необходимые строительные чертежи
- авторский надзор за отделочными работами
- а также помощь в выборе декора
- текстиля и аксессуаров. Первая консультация с дизайнером (90 минут) – бесплатно!
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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121609 Москва
Россия
+7-9151515925 essenziale-hd.com