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L&#39;Essenziale Home Designs
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира, Ленинский проспект, L'Essenziale Home Designs L'Essenziale Home Designs
    Квартира, Ленинский проспект, L'Essenziale Home Designs L'Essenziale Home Designs
    Квартира, Ленинский проспект, L'Essenziale Home Designs L'Essenziale Home Designs
    +30
    Квартира, Ленинский проспект
    Однокомнатная квартира в Москве, L'Essenziale Home Designs L'Essenziale Home Designs Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Однокомнатная квартира в Москве, L'Essenziale Home Designs L'Essenziale Home Designs Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Однокомнатная квартира в Москве, L'Essenziale Home Designs L'Essenziale Home Designs Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    +16
    Однокомнатная квартира в Москве
    Квартира в Москве в стиле Арт Деко, L'Essenziale Home Designs L'Essenziale Home Designs
    Квартира в Москве в стиле Арт Деко
    Декор квартиры-студии в Москве / Home staging of Studio Apartment in Moscow, L'Essenziale Home Designs L'Essenziale Home Designs Гостиная в скандинавском стиле
    Декор квартиры-студии в Москве / Home staging of Studio Apartment in Moscow, L'Essenziale Home Designs L'Essenziale Home Designs Спальня в скандинавском стиле
    Декор квартиры-студии в Москве / Home staging of Studio Apartment in Moscow, L'Essenziale Home Designs L'Essenziale Home Designs Спальня в скандинавском стиле
    +18
    Декор квартиры-студии в Москве / Home staging of Studio Apartment in Moscow
    Дизайн гостиной комнаты в восточном стиле, L'Essenziale Home Designs L'Essenziale Home Designs Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн гостиной комнаты в восточном стиле, L'Essenziale Home Designs L'Essenziale Home Designs ГостинаяАксессуары и декорации
    Дизайн гостиной комнаты в восточном стиле, L'Essenziale Home Designs L'Essenziale Home Designs ГостинаяАксессуары и декорации
    +5
    Дизайн гостиной комнаты в восточном стиле
    Проект спальни: до и после, L'Essenziale Home Designs L'Essenziale Home Designs Спальная комната Тумбочки
    Проект спальни: до и после, L'Essenziale Home Designs L'Essenziale Home Designs Спальная комната Тумбочки
    Проект спальни: до и после, L'Essenziale Home Designs L'Essenziale Home Designs Спальная комната Кровати и изголовья
    +6
    Проект спальни: до и после
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    Дизайнер, занимающийся частными проектами в Москве и Московской области.  Окончила KLC School of Design в Лондоне. 

    Услуги
    • планировка пространства
    • зонирование
    • расстановка мебели
    • оригинальный дизайн-проект
    • необходимые строительные чертежи
    • авторский надзор за отделочными работами
    • а также помощь в выборе декора
    • текстиля и аксессуаров. Первая консультация с дизайнером (90 минут) – бесплатно!
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    121609 Москва
    Россия
    +7-9151515925 essenziale-hd.com

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