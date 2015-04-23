До и После: оригинальный проект спальни

В сегодняшней книге идей мы посмотрим интересное преобразование скучной спальни в оригинальное место для отдыха. Владельцам квартиры было не важно, какое будет состояние жилья, так как они хотели все равно все сделать на свой вкус…

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