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i-project
Дизайнеры интерьера Минск
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

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    • Хорошее настроение. Интерьер квартиры в Минске (140м2), i-project i-project
    Хорошее настроение. Интерьер квартиры в Минске (140м2), i-project i-project
    Хорошее настроение. Интерьер квартиры в Минске (140м2), i-project i-project
    +9
    Хорошее настроение. Интерьер квартиры в Минске (140м2)
    Море Вокруг. Архитектурное решение + Интерьер дома (1000м2), i-project i-project Дома в стиле минимализм
    Море Вокруг. Архитектурное решение + Интерьер дома (1000м2), i-project i-project Дома в стиле минимализм
    Море Вокруг. Архитектурное решение + Интерьер дома (1000м2), i-project i-project Столовая комната в стиле минимализм
    +11
    Море Вокруг. Архитектурное решение + Интерьер дома (1000м2)

    I-PROJECT - студия дизайна и архитектуры Александра Игнатьева. 

    Специализация - создание премиальных интерьеров для частных лиц и коммерческих организаций.

    Предоставляем весь комплекс услуг, связанных с созданием интерьера, от разработки и согласования проектной документации до ввода объекта в эксплуатацию. Познакомиться с нашими работами и получить представление о дизайнерском почерке студии можно на нашем сайте: www.i-project.by

    Услуги
    Дизайн интерьера. Архитектурное проектирование. Согласование и комплектация. Строительство и реконструкция. Авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    BY и Минск
    Адрес
    Машерова, 9
    220029 Минск
    Беларусь
    +375-293822550 www.i-project.by

    Отзыв

    Anton Kashnikov
    александр творческий человек)
    12 месяцев назад
    Alan Scott Hairdresser
    больше 2 лет назад
    Павел Артемчук
    больше 2 лет назад
    Показать все отзывы – 6
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