I-PROJECT - студия дизайна и архитектуры Александра Игнатьева.
Специализация - создание премиальных интерьеров для частных лиц и коммерческих организаций.
Предоставляем весь комплекс услуг, связанных с созданием интерьера, от разработки и согласования проектной документации до ввода объекта в эксплуатацию. Познакомиться с нашими работами и получить представление о дизайнерском почерке студии можно на нашем сайте: www.i-project.by
- Услуги
- Дизайн интерьера. Архитектурное проектирование. Согласование и комплектация. Строительство и реконструкция. Авторский надзор.
- Регионы обслуживания
- BY и Минск
- Адрес
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Машерова, 9
220029 Минск
Беларусь
+375-293822550 www.i-project.by