I-PROJECT - студия дизайна и архитектуры Александра Игнатьева.

Специализация - создание премиальных интерьеров для частных лиц и коммерческих организаций.

Предоставляем весь комплекс услуг, связанных с созданием интерьера, от разработки и согласования проектной документации до ввода объекта в эксплуатацию. Познакомиться с нашими работами и получить представление о дизайнерском почерке студии можно на нашем сайте: www.i-project.by