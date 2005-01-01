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Турбодизайн
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Гостевой дом на наб.реки Мойки, Турбодизайн Турбодизайн Встроенные кухни
    Гостевой дом на наб.реки Мойки, Турбодизайн Турбодизайн Кухня в классическом стиле
    Гостевой дом на наб.реки Мойки, Турбодизайн Турбодизайн Кухня в классическом стиле
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    Гостевой дом на наб.реки Мойки

    Ведущий дизайнер и арт-директор студии - Анастасия Киселева - Член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна по специальности Дизайн пространственной среды в 2007 г. С 2005 г. профессионально занимается реализацией объектов "под ключ".

    Услуги
    • ​Проектирование и декорирование интерьеров
    • реализация и ведение объектов под ключ. Комплексный подход
    • включающий в себя разработку дизайн-проектов
    • авторский надзор. подбор материалов и оборудования
    • строительство и услуги по согласованию перепланировок
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Москва
    Награды компании
    • Студия Турбодизайн – победитель конкурса Лоджия, балкон, терраса. PinWin, 5 сезон
    • Финалист конкурсов PinWin в нескольких сезонах
    Адрес
    192007 Санкт-Петербург
    Россия
    www.turbodizayn.com
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