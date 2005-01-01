Как визуально увеличить ванную комнату

Маленькая ванная комната – это не приговор. Часто в наших квартирах туалет и непосредственно сама ванная комната разделены. Самым оптимальным вариантом здесь будет превращение санузла в единое пространство, но это уже более решите…

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