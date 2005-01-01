Ведущий дизайнер и арт-директор студии - Анастасия Киселева - Член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна по специальности Дизайн пространственной среды в 2007 г. С 2005 г. профессионально занимается реализацией объектов "под ключ".
- Услуги
- Проектирование и декорирование интерьеров
- реализация и ведение объектов
под ключ. Комплексный подход
- включающий в себя разработку дизайн-проектов
- авторский надзор. подбор материалов и оборудования
- строительство и услуги по согласованию перепланировок
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Москва
- Награды компании
- Студия
Турбодизайн– победитель конкурса
Лоджия, балкон, терраса. PinWin, 5 сезон
- Финалист конкурсов PinWin в нескольких сезонах
- Студия
- Адрес
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192007 Санкт-Петербург
Россия
www.turbodizayn.com