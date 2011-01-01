Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Dmitriy Khanin
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 39Проекты (39) 1Книги идей (1)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира 2 в ЖК Алые Паруса, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 2 в ЖК Алые Паруса, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 2 в ЖК Алые Паруса, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Гостиная в стиле минимализм
    +25
    Квартира 2 в ЖК Алые Паруса
    Квартира в ЖК Ривьера, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Ривьера, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Ривьера, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Гостиная в стиле минимализм
    +16
    Квартира в ЖК Ривьера
    Загородный дом в КП Становлянка , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin
    Загородный дом в КП Становлянка , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin
    Загородный дом в КП Становлянка , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin
    +12
    Загородный дом в КП Становлянка
    Квартира в ЖК Макаровский , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Макаровский , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Макаровский , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Гостиная в стиле минимализм
    +16
    Квартира в ЖК Макаровский
    Квартира в ЖК Алые Паруса , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin
    Квартира в ЖК Алые Паруса , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin
    Квартира в ЖК Алые Паруса , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin
    +9
    Квартира в ЖК Алые Паруса
    Villa Sochi Interior, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Встроенные кухни
    Villa Sochi Interior, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Гостиная в стиле минимализм
    Villa Sochi Interior, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Гостиная в стиле минимализм
    +13
    Villa Sochi Interior
    Показать все 39 проекты

    Студия дизайна интерьера специализируется на индивидуальных проектах в сфере дизайна интерьеров жилого и общественного назначения уже более 7 лет, Взаимодействие с интересными и деятельными клиентами помогает нам воплощать в реальность яркие, свежие и современные идеи.

    Услуги
    исследование – проектирование – реализация жилых и общественных помещений
    Регионы обслуживания
    г.Екатеринбург и г. Москва
    Награды компании
    2014 – Интерьер возможностей, 2013 – Объективность внутри. 2012 – Евразийская премия, 2011 – Grand prix 
    Адрес
    620000 Екатеринбург
    Россия
    +7-9122190808 www.dhanin.ru

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element