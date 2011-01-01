Студия дизайна интерьера специализируется на индивидуальных проектах в сфере дизайна интерьеров жилого и общественного назначения уже более 7 лет, Взаимодействие с интересными и деятельными клиентами помогает нам воплощать в реальность яркие, свежие и современные идеи.
- Услуги
- исследование – проектирование – реализация жилых и общественных помещений
- Регионы обслуживания
- г.Екатеринбург и г. Москва
- Награды компании
- 2014 – Интерьер возможностей, 2013 – Объективность внутри. 2012 – Евразийская премия, 2011 – Grand prix
- Адрес
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620000 Екатеринбург
Россия
+7-9122190808 www.dhanin.ru