Великолепные деревянные дома: 10 примеров

Как именно выглядит для вас идеальный дом на природе? Первая картина, которая появляется в воображении, это наверное, деревянная избушка на опушке леса? Не удивительно, но дерево остается излюбленным материалом для строительства,…

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