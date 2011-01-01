Архитектурная студия TOL architects образована выходцами из ведущих архитектурных мастерских Москвы.
Выполняем проекты разной степени сложности. Масштаб не имеет значения.
Дизайн интерьера квартиры, дома, ресторана или офиса. Архитектурное проектирование индивидуальных жилых и многоквартирных домов, общественных зданий и сооружений, промышленно производственных комплексов, кварталов и коттеджных посёлков.
- Заходите на сайт - https://www.tolarch.ru/
- Звоните - +7 915 255 77 06
- Пишите - tolarchitects@gmail.com
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- Услуги
- Архитектура Дизайн Интерьеры
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
-
105037 Москва
Россия
+7-9152557706 www.tolarch.ru