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Как правило, несмотря на постоянное активное использование бетона для строительства зданий, во внутренней отделке помещений мы стремимся скрыть его сероватую фактуру за более привычными материалами.
Такой популярный в последнее время дизайн в стиле лофт характерен для переоборудованных под жилые помещения промышленных зданий – фабрик, складов и тд. Отличительными особенностями этого направления в дизайне является наличие боль…