Дизайн в стиле лофт – главные правила

Такой популярный в последнее время дизайн в стиле лофт характерен для переоборудованных под жилые помещения промышленных зданий – фабрик, складов и тд. Отличительными особенностями этого направления в дизайне является наличие боль…

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