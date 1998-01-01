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MEXO
Мебель и аксессуары Минск
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Элитный загородный котедж с мебелью мехо, MEXO MEXO Гостиная в стиле лофт
    Элитный загородный котедж с мебелью мехо, MEXO MEXO Гостиная в стиле лофт
    Элитный загородный котедж с мебелью мехо, MEXO MEXO Гостиная в стиле лофт
    +1
    Элитный загородный котедж с мебелью мехо
    Мебель для гостинницы "Эрмитаж" г.Брест,Беларусь, MEXO MEXO Коммерческие помещения
    Мебель для гостинницы "Эрмитаж" г.Брест,Беларусь, MEXO MEXO Коммерческие помещения
    Мебель для гостинницы "Эрмитаж" г.Брест,Беларусь, MEXO MEXO Коммерческие помещения
    Мебель для гостинницы "Эрмитаж" г.Брест,Беларусь
    Мебель для караоке бара "Соло"г.Брест,Беларусь, MEXO MEXO Коммерческие помещения
    Мебель для караоке бара "Соло"г.Брест,Беларусь, MEXO MEXO Коммерческие помещения
    Мебель для караоке бара "Соло"г.Брест,Беларусь, MEXO MEXO Коммерческие помещения
    Мебель для караоке бара "Соло"г.Брест,Беларусь
    Мебель для караоке "Shambala" Минск,Беларусь, MEXO MEXO Конференц-центры в стиле модерн
    Мебель для караоке "Shambala" Минск,Беларусь, MEXO MEXO Конференц-центры в стиле модерн
    Мебель для караоке "Shambala" Минск,Беларусь, MEXO MEXO Конференц-центры в стиле модерн
    +1
    Мебель для караоке "Shambala" Минск,Беларусь

    Компания mexo основана в 1998 году. Изучение истории мирового мебельного производства, посещение международных текстильных, мебельных, архитектурных выставок, позволило создать нам фундамент, на котором мы сформировали собственный стиль, а кропотливая ручная работа над каждым образцом мебели дала возможность добиться качества, которое есть и будет основным критерием для фабрики.

    Mexo – это предприятие, которое использует высококачественные материалы. Руками опытных мастеров и дизайнеров, создаются технически, эстетически безупречные, удобные, различных стилей диваны, модульные группы, кресла, стулья.

    Наши принципы - верность договору, честность, бережливость, дисциплина и прилежание.

    1. Мы не придерживаемся канонов массового производства. Наша задача состоит в высоком качестве работ. Поэтому мы делаем от 5 до 10 диванов в день , они все проходят четкий контроль.

    2. Наше оборудование – это пильные станки итальянского производства. Ручной инструмент немецкого производства.

    3. Наша мебель на 99 % делается в ручную , на станках готовится только пиломатериал. Квалифицированные специалисты работают на всех участках производства , у нас так. Стаж работы не менее 15 лет.

    4. В производстве мы используем ткани и кожи производства Италии, нас связывают давние добрые связи с поставщиками и мы уверены в качестве их товара. В сидениях используем высоко эластичный полиуретан , а для наибольшего комфорта - слои полиуретана разной плотности плюс гусиное перо. Для каркасов используем массив сосны , ольхи и березы, многослойную фанеру березы. Подвески для подушек сидения делаются из высококачественных эластичных ремней .

    5. За функциональность модели отвечает технолог-дизайнер Aleksandr Horuszko , обработку и внедрение с ним ведут опытные мастера участков производства. 

    6. За дизайн отвечает дизайнер фабрики Aleksandr Horuszko , владелец фабрики Сергей Метечко активно принимает участие в развитии и обсуждении новых дизайнов.

    Услуги
    • Наша компания предлагает:Изготовление мебели на заказ;Качественные ткани и кожи производства Италии;Любые размеры
    • цвет
    • дизайн и фурнитура;Огромный опыт работы и многое другое
    Регионы обслуживания
    • Наша продукция поставляется в Россию и Казахстан
    • единичные заказы мы отправляли в Литву
    • Латвию
    • Германию и Польшу.
    • Минск
    Награды компании
    • Диплом на XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМОРКЕ Мебель 2010 за лучшее дизайнерское решение экспозиции;
    • Диплом на Мебельном форуме за демонстрацию широкого ряда красивой,практичной мягкой мебели разных направлений и стилей (2009 год)
    • Диплом на 14-й МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ "Минский мебельный салон за демонстрацию широкого ряда красивой,практичной мягкой мебели разных направлений и стилей(2008 год) и др.
    Адрес
    Жасминовая,3Г; Филимонова, 22
    220032 Минск
    Беларусь
    +375-447837926 www.mexo.by
    Законное владение

    ООО"МЕХО_М"

    225295,Брестская обл. г. Ивацевичи,ул.Лесная, 8-а

    УНП 290327381,ОКПО 29213024

    Тел./факс(01645)24933

    E-mail:mexo@inbox.ru

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