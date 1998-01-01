Компания mexo основана в 1998 году. Изучение истории мирового мебельного производства, посещение международных текстильных, мебельных, архитектурных выставок, позволило создать нам фундамент, на котором мы сформировали собственный стиль, а кропотливая ручная работа над каждым образцом мебели дала возможность добиться качества, которое есть и будет основным критерием для фабрики.
Mexo – это предприятие, которое использует высококачественные материалы. Руками опытных мастеров и дизайнеров, создаются технически, эстетически безупречные, удобные, различных стилей диваны, модульные группы, кресла, стулья.
Наши принципы - верность договору, честность, бережливость, дисциплина и прилежание.
1. Мы не придерживаемся канонов массового производства. Наша задача состоит в высоком качестве работ. Поэтому мы делаем от 5 до 10 диванов в день , они все проходят четкий контроль.
2. Наше оборудование – это пильные станки итальянского производства. Ручной инструмент немецкого производства.
3. Наша мебель на 99 % делается в ручную , на станках готовится только пиломатериал. Квалифицированные специалисты работают на всех участках производства , у нас так. Стаж работы не менее 15 лет.
4. В производстве мы используем ткани и кожи производства Италии, нас связывают давние добрые связи с поставщиками и мы уверены в качестве их товара. В сидениях используем высоко эластичный полиуретан , а для наибольшего комфорта - слои полиуретана разной плотности плюс гусиное перо. Для каркасов используем массив сосны , ольхи и березы, многослойную фанеру березы. Подвески для подушек сидения делаются из высококачественных эластичных ремней .
5. За функциональность модели отвечает технолог-дизайнер Aleksandr Horuszko , обработку и внедрение с ним ведут опытные мастера участков производства.
6. За дизайн отвечает дизайнер фабрики Aleksandr Horuszko , владелец фабрики Сергей Метечко активно принимает участие в развитии и обсуждении новых дизайнов.
- Услуги
- Наша компания предлагает:Изготовление мебели на заказ;Качественные ткани и кожи производства Италии;Любые размеры
- цвет
- дизайн и фурнитура;Огромный опыт работы и многое другое
- Регионы обслуживания
- Наша продукция поставляется в Россию и Казахстан
- единичные заказы мы отправляли в Литву
- Латвию
- Германию и Польшу.
- Минск
- Награды компании
- Диплом на XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМОРКЕ
Мебель 2010за лучшее дизайнерское решение экспозиции;
- Диплом на Мебельном форуме за демонстрацию широкого ряда красивой,практичной мягкой мебели разных направлений и стилей (2009 год)
- Диплом на 14-й МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ "Минский мебельный салон за демонстрацию широкого ряда красивой,практичной мягкой мебели разных направлений и стилей(2008 год) и др.
- Диплом на XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМОРКЕ
- Адрес
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Жасминовая,3Г; Филимонова, 22
220032 Минск
Беларусь
+375-447837926 www.mexo.by
ООО"МЕХО_М"
225295,Брестская обл. г. Ивацевичи,ул.Лесная, 8-а
УНП 290327381,ОКПО 29213024
Тел./факс(01645)24933
E-mail:mexo@inbox.ru