Компания mexo основана в 1998 году. Изучение истории мирового мебельного производства, посещение международных текстильных, мебельных, архитектурных выставок, позволило создать нам фундамент, на котором мы сформировали собственный стиль, а кропотливая ручная работа над каждым образцом мебели дала возможность добиться качества, которое есть и будет основным критерием для фабрики.

Mexo – это предприятие, которое использует высококачественные материалы. Руками опытных мастеров и дизайнеров, создаются технически, эстетически безупречные, удобные, различных стилей диваны, модульные группы, кресла, стулья.

Наши принципы - верность договору, честность, бережливость, дисциплина и прилежание.



1. Мы не придерживаемся канонов массового производства. Наша задача состоит в высоком качестве работ. Поэтому мы делаем от 5 до 10 диванов в день , они все проходят четкий контроль.



2. Наше оборудование – это пильные станки итальянского производства. Ручной инструмент немецкого производства.



3. Наша мебель на 99 % делается в ручную , на станках готовится только пиломатериал. Квалифицированные специалисты работают на всех участках производства , у нас так. Стаж работы не менее 15 лет.



4. В производстве мы используем ткани и кожи производства Италии, нас связывают давние добрые связи с поставщиками и мы уверены в качестве их товара. В сидениях используем высоко эластичный полиуретан , а для наибольшего комфорта - слои полиуретана разной плотности плюс гусиное перо. Для каркасов используем массив сосны , ольхи и березы, многослойную фанеру березы. Подвески для подушек сидения делаются из высококачественных эластичных ремней .



5. За функциональность модели отвечает технолог-дизайнер Aleksandr Horuszko , обработку и внедрение с ним ведут опытные мастера участков производства.



6. За дизайн отвечает дизайнер фабрики Aleksandr Horuszko , владелец фабрики Сергей Метечко активно принимает участие в развитии и обсуждении новых дизайнов.