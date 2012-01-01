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Cтудия <q>ART Story</q>
Ландшафтные архитекторы Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ландшафтный проект парка, Cтудия "ART Story" Cтудия 'ART Story'
    Ландшафтный проект парка, Cтудия "ART Story" Cтудия 'ART Story'
    Ландшафтный проект парка, Cтудия "ART Story" Cтудия 'ART Story'
    +6
    Ландшафтный проект парка
    Ландшафтный проект участка 30 соток, Cтудия "ART Story" Cтудия 'ART Story'
    Ландшафтный проект участка 30 соток, Cтудия "ART Story" Cтудия 'ART Story'
    Ландшафтный проект участка 30 соток, Cтудия "ART Story" Cтудия 'ART Story'
    +7
    Ландшафтный проект участка 30 соток
    Дизайн проект загородного дома, Cтудия "ART Story" Cтудия 'ART Story' Спальня в скандинавском стиле
    Дизайн проект загородного дома, Cтудия "ART Story" Cтудия 'ART Story' Спальня в скандинавском стиле
    Дизайн проект загородного дома, Cтудия "ART Story" Cтудия 'ART Story' Спальня в скандинавском стиле
    +11
    Дизайн проект загородного дома
    Дизайн проект квартиры, Cтудия "ART Story" Cтудия 'ART Story'
    Дизайн проект квартиры, Cтудия "ART Story" Cтудия 'ART Story'
    Дизайн проект квартиры, Cтудия "ART Story" Cтудия 'ART Story' Ванная комната в стиле модерн
    +8
    Дизайн проект квартиры

    Талантливая команда Ландшафтных дизайнеров — активные и молодые специалисты в своем деле. Закончили МГСУ, факультет «Инженерно-Архитектурный» в 2012 году, а также окончили курсы 3-D max. Мы все люди творческие и понимаем друг друга с полуслова, именно это и помогло нам выйти на первые позиции в нашей нелегкой сфере дизайн проекта.

    «Ландшафтный проект» — это целая наука, а для нас это жизнь. И с каждым клиентом мы проживаем эту жизнь от начала до конца, снова и снова. Мы работаем чтобы дарить вам комфорт, радость, тепло и конечно же вместе с вами сотворить ваш и только ваш домашний очаг. Наш опыт и умение работать командой помогают нам справиться с любой поставленной задачей.

    Услуги
    • Ландшафтный дизайн
    • ландшафтный дизайн участка
    • ландшафтный проект
    • ландшафтный проект участка
    • ландшафтный проект парков и улиц
    • 3D визуализации
    • рабочие чертежи и авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    Вся Россия и Москва
    Адрес
    Звездный бульвар, 3-A, стр. 1
    129366 Москва
    Россия
    +7-9268920800 artstory-studio.com
    Законное владение

    Москва, Звездный бульвар, 3-А, cтр. 1

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