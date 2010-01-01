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Студия <q>ART Story</q>
Садовая техника и инструменты Москва
Обзор 15Проекты (15) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ландшафтный дизайн 30 соток - Бельгийский ответ
    Ландшафтный проект парка, Студия "ART Story" Студия 'ART Story' Коммерческие помещения
    Ландшафтный проект парка, Студия "ART Story" Студия 'ART Story' Коммерческие помещения
    Ландшафтный проект парка, Студия "ART Story" Студия 'ART Story' Коммерческие помещения
    +12
    Ландшафтный проект парка
    Альпийская горка, Студия "ART Story" Студия 'ART Story'
    Альпийская горка, Студия "ART Story" Студия 'ART Story'
    Альпийская горка, Студия "ART Story" Студия 'ART Story'
    +14
    Альпийская горка
    Ландшафтный дизайн 12 соток, Студия "ART Story" Студия 'ART Story'
    Ландшафтный дизайн 12 соток, Студия "ART Story" Студия 'ART Story'
    Ландшафтный дизайн 12 соток, Студия "ART Story" Студия 'ART Story'
    +19
    Ландшафтный дизайн 12 соток
    Ландшафтный дизайн - цветочная клумба , Студия "ART Story" Студия 'ART Story'
    Ландшафтный дизайн - цветочная клумба , Студия "ART Story" Студия 'ART Story'
    Ландшафтный дизайн - цветочная клумба , Студия "ART Story" Студия 'ART Story'
    +9
    Ландшафтный дизайн - цветочная клумба
    Ландшафтный проект - 6 соток, Студия "ART Story" Студия 'ART Story'
    Ландшафтный проект - 6 соток, Студия "ART Story" Студия 'ART Story'
    Ландшафтный проект - 6 соток, Студия "ART Story" Студия 'ART Story'
    +14
    Ландшафтный проект - 6 соток
    Показать все 15 проекты

    Талантливая команда Ландшафтных дизайнеров — активные и молодые специалисты в своем деле. Закончили "РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева", факультет «Ландшафтное проектирование» в 2010 году, а также окончили курсы 3-D max. Мы все люди творческие и понимаем друг друга с полуслова, именно это и помогло нам выйти на первые позиции в нашей нелегкой сфере ландшафтного дизайна.

    «Ландшафтный дизайн» — это целая наука, а для нас это жизнь. И с каждым клиентом мы проживаем эту жизнь от начала до конца, снова и снова. Мы работаем чтобы дарить вам комфорт, радость, тепло и конечно же вместе с вами сотворить ваш и только ваш домашний участок. Наш опыт и умение работать командой помогают нам справиться с любой поставленной задачей.

    Услуги
    • ландшафтный дизайн
    • Ландшафтное проектирование
    • 3D визуализации
    • рабочие чертежи и авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    Вся Россия
    Награды компании
    • Первое место в конкурсе Дачный ответ 2013
    • Первое место в конкурсе Лучшая спальня на сайте msk.remontnik.ru
    Адрес
    Ленинский проспект, 156
    129366 Москва
    Россия
    +7-9268920800 studio-dizain.ru
    Законное владение

    129366, г. Москва

    Звездный бульвар д. 3-а, стр. 1, м. ВДНХ

    Отзыв

    Валентина Никифорова
    Наша семья впечатлена результатами работы этого чудесного коллектива. Всё просто на одном дыхании" Как весна)
    4 месяца назад
    Studio Akvamarin
    Обращался для обустройства загородного участка . Идей по реализации не было вообще , именно поэтому обратился к профессионалам . Выбор делал из нескольких компаний . После разговора с Александром , предложенных решений и главное очень приятной цены , я начал работу именно с ними . Мне понравился процесс взаимодействия от проекта и до окончательной реализации - все получилось так как задумывали ! Одним словом - рекомендую !
    около 1 года назад
    Максим Копчак
    Благодарю компанию за ландшафтное озеленение моего участка. После первого же разговора руководитель проекта услышал меня и разработал именно такой дизайн, какой я хотела: стильный и лаконичный, много хвойных, минимум лиственных. Работа была сделана быстро и качественно. Мощение, полив, скважина, посадка деревьев, газон, посадка сада, кустарников, цветов - всё было сделано всего за 1,5 месяца! Когда ребята сказали, что все работы сделают за месяц, мы не поверили - думали, будут делать до зимы. Пришлось немного подождать хвойники, которые ехали из Германии - поэтому, вся работа заняла месяц с небольшим. Мы были удивлены и довольны. С середины лета уже любовались красотой участка. Очень понравился посадочный материал. Просто шикарнейшие хвойные. Успели поесть ягоды: малину, ежевику, смородину, клюкву. Впечатлила высокая организация работы: как озеленение, так и подрядные работы по освещению и поливу выполнялись слаженно и своевременно. Ребята работали с душой и любовью. Поэтому, все получилось здорово!
    около 1 года назад
    Показать все отзывы – 6

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