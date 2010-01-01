Талантливая команда Ландшафтных дизайнеров — активные и молодые специалисты в своем деле. Закончили "РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева", факультет «Ландшафтное проектирование» в 2010 году, а также окончили курсы 3-D max. Мы все люди творческие и понимаем друг друга с полуслова, именно это и помогло нам выйти на первые позиции в нашей нелегкой сфере ландшафтного дизайна.

«Ландшафтный дизайн» — это целая наука, а для нас это жизнь. И с каждым клиентом мы проживаем эту жизнь от начала до конца, снова и снова. Мы работаем чтобы дарить вам комфорт, радость, тепло и конечно же вместе с вами сотворить ваш и только ваш домашний участок. Наш опыт и умение работать командой помогают нам справиться с любой поставленной задачей.