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Что такое винтаж и почему он все еще актуален? Винтажная мебель – это мебель прошлого века, которую можно прекрасно вписать в интерьер современных квартир. Вариантов много – действительно старая мебель, купленная в специализирован…
И размер, и форма прихожей далеко не всегда радуют нас идеальными сочетаниями. Интерьерное оформление этой части дома еще усложняется и ограниченностью в выборе дополнений, в прихожей и обязательных элементов достаточно, чтобы еще…
Любая гостиная – большая или маленькая, требует создания уютной атмосферы для отдыха с семьей и друзьями, что невозможно себе представить без мягкой мебели. Мини-диванчики и угловые конструкции помогут составить в интерьере композ…