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Студия Марии Боровской
Дизайнеры Москва
Обзор 18Проекты (18) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Роскошь украшений, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Ванная комната в стиле модерн
    Роскошь украшений, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Гостиная в стиле модерн
    Роскошь украшений, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Кухня в стиле модерн
    +4
    Роскошь украшений
    Элегантная простота, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Детская комната в стиле модерн
    Элегантная простота, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Гостиная в стиле модерн
    Элегантная простота, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Кухня в стиле модерн
    +3
    Элегантная простота
    Троицк, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Бассейн в стиле минимализм
    Троицк, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Гостиная в стиле минимализм
    Троицк, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Столовая комната в стиле минимализм
    +4
    Троицк
    Театральный эффект, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Ванная комната в стиле модерн
    Театральный эффект, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Гостиная в стиле модерн
    Театральный эффект, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Кухня в стиле модерн
    +3
    Театральный эффект
    Стоматологическая клиника, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Дома в стиле модерн
    Стоматологическая клиника, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Стоматологическая клиника, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Стоматологическая клиника
    Сергиев Посад, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Ванная комната в стиле модерн
    Сергиев Посад, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Гостиная в стиле модерн
    Сергиев Посад, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Столовая комната в стиле модерн
    +2
    Сергиев Посад
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    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    109475 Москва
    Россия

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