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K-Group
Дизайнеры интерьера Moscow/Berlin
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Спальня в брусничных тонах, K-Group K-Group Спальня в классическом стиле
    Спальня в брусничных тонах, K-Group K-Group Спальня в классическом стиле
    Спальня в брусничных тонах, K-Group K-Group Спальня в классическом стиле
    Спальня в брусничных тонах
    Детские комнаты "день и ночь"., K-Group K-Group Детские комната в эклектичном стиле
    Детские комнаты "день и ночь"., K-Group K-Group Детские комната в эклектичном стиле
    Детские комнаты "день и ночь"., K-Group K-Group Детские комната в эклектичном стиле
    +1
    Детские комнаты "день и ночь".
    Гостевая комната в английском стиле. Кофейная гостиная., K-Group K-Group Гостиная в колониальном стиле
    Гостевая комната в английском стиле. Кофейная гостиная., K-Group K-Group Гостиная в колониальном стиле
    Гостевая комната в английском стиле. Кофейная гостиная.
    Светлый дом для молодой семьи., K-Group K-Group Гостиная в стиле минимализм
    Светлый дом для молодой семьи., K-Group K-Group Гостиная в стиле минимализм
    Светлый дом для молодой семьи., K-Group K-Group Гостиная в стиле минимализм
    +2
    Светлый дом для молодой семьи.

    Мы - команда  профессионалов, предоставляющих помощь в решении практических вопросов создания интерьеров Cоздаем интерьеры для каждого клиента индивидуально. С уважением относимся к времени каждого заказчика. Мы поможем Вам  разобраться со стилевым решением, отделочными материалами, мебелью, декором и текстилем, всеми вопросами с которыми можно столкнуться в процессе создания интерьера.

    В  результате нашей совместной работы у Вас будут все необходимые чертежи и спецификации для строителей, которые будут воплощать наш замысел в реальность. Вы заранее сможете просмотреть свой будущий дизайн интерьера квартиры, дома, магазина или офиса при помощи 3D визуализации интерьера с подобранными уже отделочными материалами и мебелью и при необходимости  откорректировать все детали на стадии проекта.

    Мы знаем, как воплотить в реальность именно Ваш интерьер.

    Услуги
    дизайн и декорирование интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Россия Москва
    • Австрия
    • Швейцария
    • Германия Берлин
    Адрес
    120352/14165 Moscow/Berlin
    Германия
    www.k-grouparchitect.com

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