В Projectorstudio мы уже более пяти лет занимаемся разработкой и реализацией проектов зданий и интерьеров. Мы уверены, что любой проект должен вырастать из конкретных условий. Поэтому мы создаем не абстрактные образы, а продуманные пространства для реальной жизни.