В Projectorstudio мы уже более пяти лет занимаемся разработкой и реализацией проектов зданий и интерьеров. Мы уверены, что любой проект должен вырастать из конкретных условий. Поэтому мы создаем не абстрактные образы, а продуманные пространства для реальной жизни.
- Услуги
- архитектура
- Дизайн интерьера
- ПЕРЕПЛАНИРОВКА
- консультации
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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пр. Медиков, д. 5
197022 Санкт-Петербург
Россия
+7-9112316603 www.projectorstudio.ru
Санкт-Петербург, пр. Медиков д. 5