Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
projectorstudio
Архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в КП Онегин Парк, projectorstudio projectorstudio Гостиная в скандинавском стиле
    Дом в КП Онегин Парк, projectorstudio projectorstudio Гостиная в скандинавском стиле
    Дом в КП Онегин Парк, projectorstudio projectorstudio Кухня в скандинавском стиле
    +6
    Дом в КП Онегин Парк
    Квартира в ЖК Новая Скандинавия, projectorstudio projectorstudio Столовая комната в скандинавском стиле
    Квартира в ЖК Новая Скандинавия, projectorstudio projectorstudio Кухня в скандинавском стиле
    Квартира в ЖК Новая Скандинавия, projectorstudio projectorstudio Кухня в скандинавском стиле
    +13
    Квартира в ЖК Новая Скандинавия
    квартира в ЖК Семь столиц, projectorstudio projectorstudio Гостиная в стиле модерн
    квартира в ЖК Семь столиц, projectorstudio projectorstudio Гостиная в стиле модерн
    квартира в ЖК Семь столиц, projectorstudio projectorstudio Гостиная в стиле модерн
    +6
    квартира в ЖК Семь столиц

    В Projectorstudio мы уже более пяти лет занимаемся разработкой и реализацией проектов зданий и интерьеров. Мы уверены, что любой проект должен вырастать из конкретных условий. Поэтому мы создаем не абстрактные образы, а продуманные пространства для реальной жизни.

    Услуги
    • архитектура
    • Дизайн интерьера
    • ПЕРЕПЛАНИРОВКА
    • консультации
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    пр. Медиков, д. 5
    197022 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9112316603 www.projectorstudio.ru
    Законное владение

    Санкт-Петербург, пр. Медиков д. 5

    Отзыв

    Дмитрий Кирков
    около 1 года назад
    Антон Ганжа
    больше 3 лет назад
    Gasser
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 3

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element