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Хотя брать работу домой для многих считается табу, современный темп жизни и периодическая необходимость самоизолироваться иногда заставляют поступать иначе. Особенно в случае, когда человек перешел на фриланс и может вполне комфор…
Главное — это спокойствие. Не пытайтесь слепо копировать все идеи, что найдете в
интернете, не влюбляйтесь в один единственный стиль и не следуйте лишь его
правилам.
Стиль шебби-шик, который можно охарактеризовать как эстетику потертости, прочно вошел
в мир моды и декора последних двадцати лет. Его визитная карточка – вычурное,
но очень романтичное оформление интерьера с помощью старых, но не…