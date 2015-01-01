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Mebius Group
Дизайнеры интерьера Смоленск
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект квартиры в стиле эклектичного минимализма, Mebius Group Mebius Group Гостиные в эклектичном стиле
    Проект квартиры в стиле эклектичного минимализма, Mebius Group Mebius Group Гостиные в эклектичном стиле
    Проект квартиры в стиле эклектичного минимализма, Mebius Group Mebius Group Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +4
    Проект квартиры в стиле эклектичного минимализма
    Проект апартаментов для молодой пары с ребенком, Mebius Group Mebius Group Ванная комната в скандинавском стиле
    Проект апартаментов для молодой пары с ребенком, Mebius Group Mebius Group Ванная комната в скандинавском стиле
    Проект апартаментов для молодой пары с ребенком, Mebius Group Mebius Group Ванная комната в скандинавском стиле
    +13
    Проект апартаментов для молодой пары с ребенком
    Проект интерьера для лаборатории завода "СМИТ", Mebius Group Mebius Group Конференц-центры в стиле минимализм
    Проект интерьера для лаборатории завода "СМИТ", Mebius Group Mebius Group Конференц-центры в стиле минимализм
    Проект интерьера для лаборатории завода "СМИТ", Mebius Group Mebius Group Конференц-центры в стиле минимализм
    +7
    Проект интерьера для лаборатории завода "СМИТ"
    Офис для руководителя в стиле ЭКО, Mebius Group Mebius Group Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис для руководителя в стиле ЭКО, Mebius Group Mebius Group Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис для руководителя в стиле ЭКО, Mebius Group Mebius Group Конференц-центры в стиле минимализм
    +5
    Офис для руководителя в стиле ЭКО
    Дизайн квартиры в скандинавском стиле, Mebius Group Mebius Group Гостиная в скандинавском стиле
    Дизайн квартиры в скандинавском стиле, Mebius Group Mebius Group Гостиная в скандинавском стиле
    Дизайн квартиры в скандинавском стиле, Mebius Group Mebius Group Гостиная в скандинавском стиле
    +14
    Дизайн квартиры в скандинавском стиле

    Mebius Group — компания, специализирующимся на трех основных видах деятельности: проектировании  и дизайне общественных и частных интерьеров; производстве наружной рекламы; брендинге и продвижении бренда. Мы имеем офисы в Смоленске, Москве, Праге и ведем свою профессиональную деятельность с 2005 года. Наша команда — это группа специалистов, каждый из которых является экспертом в своей отрасли. Для нас не имеет  значения работаем ли мы над крупным проектом или стартаппом, в любом из этих случаев работа будет выполнена на высшем уровне. Мы предлагаем консультации, креативный дизайн и координационные услуги в следующих ключевых секторах: розничная торговля, недвижимость, гостиничный и ресторанный бизнес, развлечения, общественные и медицинские учреждения.

    Услуги
    • дизайн частных и коммерческих интерьеров
    • брендинг и продвижение
    Регионы обслуживания
    RU и EU
    Адрес
    Октябрьской Революции, д. 9, офис 512
    214000 Смоленск
    Россия
    +7-9082867808 www.mebius-group.ru
    Законное владение

    г. Смоленск, ул. Окстябрьской Революции, д. 9, офис 512

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