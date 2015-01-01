Mebius Group — компания, специализирующимся на трех основных видах деятельности: проектировании и дизайне общественных и частных интерьеров; производстве наружной рекламы; брендинге и продвижении бренда. Мы имеем офисы в Смоленске, Москве, Праге и ведем свою профессиональную деятельность с 2005 года. Наша команда — это группа специалистов, каждый из которых является экспертом в своей отрасли. Для нас не имеет значения работаем ли мы над крупным проектом или стартаппом, в любом из этих случаев работа будет выполнена на высшем уровне. Мы предлагаем консультации, креативный дизайн и координационные услуги в следующих ключевых секторах: розничная торговля, недвижимость, гостиничный и ресторанный бизнес, развлечения, общественные и медицинские учреждения.