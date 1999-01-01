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Окна Райв
Окна Королев
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Отзыв (10)
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    • "Окна Райв" - оконная компания в Королеве, работает с 1999 года.

    С нами Вы можете установить французские окна на балкон, произвести монтаж деревянных дверей и окон, сделать остекление офиса и многое другое.

    За время работы у нас появилось множество благодарных клиентов и накоплен колоссальный опыт, которым мы готовы поделиться с Вами. Специалисты нашей компании подберут для Вас оптимальный вариант окон, прислушиваясь к предпочтениям, требованиям и поставленным задачам. Учтут все особенности помещения, посоветуют необходимую комплектацию, предложат новейшие технологии в области оконной индустрии. 

    У нас работают только подготовленные, надежные, высококвалифицированные специалисты. Гарантия 5 лет.

    Регионы обслуживания
    Московская область и Королев
    Адрес
    ул. Калининградская д.17 к.1
    141076 Королев
    Россия
    +7-4955324302 okna-raiv.ru

    Отзыв

    Точечки
    Прекрасное качество, очень быстро и профессионально. Очень понравилась работа компании, обязательно продолжим сотрудничать.
    7 месяцев назад
    Марина Иванова
    Вставляли окно на лоджии. Сделали оперативно, хорошо, посоветовали как лучше. Спасибо.
    11 месяцев назад
    Щучьи Щёчки
    Как же замечательно, когда всё замечательно!) Долго выбирала компанию, читала отзывы. Спасибо всем комментариям, вы мне очень помогли! Сервис порадовал с первых минут обращения – вежливо, грамотно, компетентно. Договорившись о замере, Сергей приехал в назначенное время, подсказал наилучшие варианты в нашей ситуации. В оговоренный день привезли окно, установщики, очень вежливые, аккуратные молодые люди, Игорь и Денис, демонтировали и установили окно. Процесс обычный, вроде бы ничего нового, но приятно - Как и Кем он выполнялся. Повторюсь – спокойно, вежливо, квалифицировано, аккуратно! Мы очень довольны! Будем Вас рекомендовать. И еще балкон нужно утеплить ;) Величайшее спасибо, Сергей, Игорь, Денис! Самого Вам доброго и наилучшего! Процветания!
    около 1 года назад
    Показать все отзывы – 10
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