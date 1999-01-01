"Окна Райв" - оконная компания в Королеве, работает с 1999 года.
С нами Вы можете установить французские окна на балкон, произвести монтаж деревянных дверей и окон, сделать остекление офиса и многое другое.
За время работы у нас появилось множество благодарных клиентов и накоплен колоссальный опыт, которым мы готовы поделиться с Вами. Специалисты нашей компании подберут для Вас оптимальный вариант окон, прислушиваясь к предпочтениям, требованиям и поставленным задачам. Учтут все особенности помещения, посоветуют необходимую комплектацию, предложат новейшие технологии в области оконной индустрии.
У нас работают только подготовленные, надежные, высококвалифицированные специалисты. Гарантия 5 лет.
- Регионы обслуживания
- Московская область и Королев
- Адрес
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ул. Калининградская д.17 к.1
141076 Королев
Россия
+7-4955324302 okna-raiv.ru