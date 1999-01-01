"Окна Райв" - оконная компания в Королеве, работает с 1999 года.

С нами Вы можете установить французские окна на балкон, произвести монтаж деревянных дверей и окон, сделать остекление офиса и многое другое.

За время работы у нас появилось множество благодарных клиентов и накоплен колоссальный опыт, которым мы готовы поделиться с Вами. Специалисты нашей компании подберут для Вас оптимальный вариант окон, прислушиваясь к предпочтениям, требованиям и поставленным задачам. Учтут все особенности помещения, посоветуют необходимую комплектацию, предложат новейшие технологии в области оконной индустрии.

У нас работают только подготовленные, надежные, высококвалифицированные специалисты. Гарантия 5 лет.