Основой деятельности нашего архитектурного бюро является создание проектов интерьера и планировки:

• квартир и домов; • жилых и коммерческих помещений; • офисов и кабинетов муниципальных образований; • ресторанов и магазинов, торговых комплексов и проч. Мы предлагаем: 1) услуги дизайнера интерьера (эскизное проектирование, 3 D визуализацию пространства, строительные чертежи для бригад отделочников, авторский надзор, подбор видов, типов материалов). 2) услуги архитектора (планировочные решения, эскизные проекты, оформление фасадов с отметками, разрезы зданий и т.п.). Для заказа дизайн проекта интерьера или постройки стоит обратиться в наше бюро. Мы приедем на объект в любой район города Екатеринбурга, Свердловской области и, при необходимости, всего Уральского региона. Произведем замеры, создадим проект с 3 D визуализацией и четкую схему планировки, порекомендуем бригаду строителей-отделочников, произведем закупку материалов и авторский надзор строительства или обустройства объекта. Как заказать дизайн проект удаленно? Чтобы воспользоваться услугами архитекторов и дизайнеров интерьера совершенно не обязательно приезжать в Екатеринбург. Достаточно просто позвонить по телефону или написать письмо на электронную почту. Вам обязательно ответит менеджер или руководитель нашего бюро Алексей Сухов. Если услуги дизайнера интерьеров необходимо выполнить удаленно, то от вас требуется: • измерить площадь помещений (длину, ширину и высоту всех комнат) и размеры элементов (выступов, труб, батарей, высоту подоконников и т.д.). • прислать нам по электронной почте план размещения комнат. • составить ТЗ для наших сотрудников. То есть при заказе услуг дизайнера интерьера вам просто необходимо описать то, как вы видите свою обновленную квартиру. А при заказе услуг архитектора нужно сформулировать свои пожелания по составу помещений, этажности, стилистики и конструктива коттеджа или будущего дома.

Касаемо нежилых объектов, коммерческой недвижимости и офисных помещений, все происходит по вышеописанным стадиям. Мы принимаем заказы вне зависимости от удаленности объекта. В нашем портфолио имеются дизайн-проекты, заказанные из разных городов и регионов России, Украины, Марокко, других стран и ближнего Зарубежья. Мы работаем со всеми странами и континентами. У нас можно заказать дизайн проект квартиры или дома и услуги архитектора по проектированию крупных многоэтажных объектов.

Обращайтесь, и ваш интерьер станет стильным, уютным, модным и красивым!

Подробности и фото можно посмотреть на сайте: www.arch-buro.com

Архитектор Сухов Алексей тел.: +7 (343) 20-22-977 e-mail: arch-buro@mail.ru

Веб-сайт: https://arch-buro.com

Местоположение: офис 129-а, Сони Морозовой ул. 180, Екатеринбург, Россия