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RAMMUS фабрика мебели из экоротанга
Мебель и аксессуары Димитровград
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    RAMMUS – крупнейшая в России мебельная фабрика с полным производственным циклом: от  изготовления искусственного ротанга до производства мебели. RAMMUS  является поставщиком современной дизайнерской мебели премиум - класса для частных лиц и бизнеса: обеденные группы, качели, шезлонги, мебель для HoReCa  (отели,  кафе и рестораны) , беседки и многое другое

    Услуги
    • сотрудничество с дизайнерами и архитекторами
    • частными заказчиками
    • оснащение HoReCa
    Регионы обслуживания
    • территория РФ и страны СНГ
    • Димитровград
    Награды компании
    • Свидетельство о включении RAMMUS в национальный реестр Ведущие промышленные предприятия России
    • Дипломант программы- конкурса 100 лучших товаров России
    Адрес
    Куйбышева д 6В
    433503 Димитровград
    Россия
    +7-8003339859 www.rammus.ru
    Законное владение

    Россия, Ульяновская область, г. Димитровград, ул Куйбышева д. 6В

    Отзыв

    Slavdjans Stepanov
    Отличная мебель!
    около 3 лет назад
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