RAMMUS – крупнейшая в России мебельная фабрика с полным производственным циклом: от изготовления искусственного ротанга до производства мебели. RAMMUS является поставщиком современной дизайнерской мебели премиум - класса для частных лиц и бизнеса: обеденные группы, качели, шезлонги, мебель для HoReCa (отели, кафе и рестораны) , беседки и многое другое