RAMMUS – крупнейшая в России мебельная фабрика с полным производственным циклом: от изготовления искусственного ротанга до производства мебели. RAMMUS является поставщиком современной дизайнерской мебели премиум - класса для частных лиц и бизнеса: обеденные группы, качели, шезлонги, мебель для HoReCa (отели, кафе и рестораны) , беседки и многое другое
- Услуги
- сотрудничество с дизайнерами и архитекторами
- частными заказчиками
- оснащение HoReCa
- Регионы обслуживания
- территория РФ и страны СНГ
- Димитровград
- Награды компании
- Свидетельство о включении RAMMUS в национальный реестр
Ведущие промышленные предприятия России
- Дипломант программы- конкурса
100 лучших товаров России
- Свидетельство о включении RAMMUS в национальный реестр
- Адрес
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Куйбышева д 6В
433503 Димитровград
Россия
+7-8003339859 www.rammus.ru
Законное владение
Россия, Ульяновская область, г. Димитровград, ул Куйбышева д. 6В