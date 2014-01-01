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Студия Лашина Сергея <q>VPROEKTE</q>
Дизайнеры Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • МИРАЖ И АТЛАС, Студия Лашина Сергея "VPROEKTE" Студия Лашина Сергея 'VPROEKTE' Гостиная в классическом стиле Гранит Бежевый
    МИРАЖ И АТЛАС, Студия Лашина Сергея "VPROEKTE" Студия Лашина Сергея 'VPROEKTE' Спальня в классическом стиле Дерево Бежевый
    МИРАЖ И АТЛАС, Студия Лашина Сергея "VPROEKTE" Студия Лашина Сергея 'VPROEKTE' Гостиная в классическом стиле Дерево Бежевый
    +3
    МИРАЖ И АТЛАС

    Более 9 лет опыта работы и 88 довольных клиентов, более 32 отзывов на PROFI.RU и 40 отзывов на HOUZZ.COM

    Личный сайт - www.vproekte.com

    Работаем более чем с 10 проверенными специалистами в строительстве ремонте видео о студии - https://www.youtube.com/watch?v=9QWTmsFFs8c

    Топовый специалист портала PROFI.RU с рейтингом выполнения работ 5++ смотреть отзывы - https://profi.ru/profile/LashSA/ 

    Участник передачи Первого канала "Идеальный ремонт"  ссылка - https://www.youtube.com/watch?v=ddInWSprRdg&t=1484s 

    Архитектор и дизайнер портала houzz.com  смотреть отзывы - https://www.houzz.ru/browseReviews/sergeylash/-vproekte

    Услуги
    • Дизайн интерьера. архитектурное проектирование
    • мебелирование и комплектация мебелью и отделочными материалами. Персональные наработанные скидки до 40% на мебель и отделочные материалы
    • индивидуальная скидка на все виды отделочных работ от строителей (на 10-15% ниже рыночной стоимости). Предоставляемые услуги Визуализация интерьера
    • Выбор мебели
    • Дизайн лоджии
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн детской
    • Дизайн детской спальни
    • Дизайн для людей с ограниченной мобильностью
    • Дизайн и строительство мастерской
    • Дизайн игровой комнаты
    • Дизайн кухни
    • Дизайн освещения
    • Дизайн прихожей
    • Дизайн развлекательного центра на заказ
    • Дизайн тамбура
    • Домашний бар на заказ
    • Домашний спортзал под ключ
    • Евроремонт
    • Книжные шкафы на заказ
    • Консультация по цвету
    • Мебель на заказ
    • Облицовка камина
    • План дома
    • План этажа
    • Планировка пространства
    • Предпродажная подготовка квартиры
    • Проект гардеробной
    • Ремонт квартиры в новостройке
    • Ремонт кухни
    • Украшение дома
    • Услуги частного прораба
    • Хранение спортивного инвентаря
    • Чертежи на заказ
    • Экодизайн
    • Экологичное (зеленое) строительство
    • Энергосберегающие дома
    • Дизайн кладовок География работ Москва
    • Московская область
    • Санкт-Петербург
    • Брюссель
    • Рим
    • Милан
    • Таллин
    • Показать все 44 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    • Награды и дипломы
    • 2014-2016 год – конкурс для архитекторов «Золотая Осень» (1-ое место) , конкурс Восточного округа среди строительных организаций (1-ое место)
    • В 2017 году входит в ТОП-3 портала «PROFI.RU» среди архитекторов и дизайнеров интерьера с рейтингом «5++», основанную более чем на 30 отзывах клиентов.
    Адрес
    Краснопрудная 22А
    127015 Москва
    Россия
    +7-9629595622 vproekte.com
    Законное владение

    ИП Лашин Сергей Александрович

    ОГРНИП 316501700053533

    ИНН 501707861680

    Банк АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА

    БИК 044525092

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