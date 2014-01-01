Более 9 лет опыта работы и 88 довольных клиентов, более 32 отзывов на PROFI.RU и 40 отзывов на HOUZZ.COM
Личный сайт - www.vproekte.com
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Участник передачи Первого канала "Идеальный ремонт" ссылка - https://www.youtube.com/watch?v=ddInWSprRdg&t=1484s
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- Услуги
- Дизайн интерьера. архитектурное проектирование
- мебелирование и комплектация мебелью и отделочными материалами. Персональные наработанные скидки до 40% на мебель и отделочные материалы
- индивидуальная скидка на все виды отделочных работ от строителей (на 10-15% ниже рыночной стоимости). Предоставляемые услуги Визуализация интерьера
- Выбор мебели
- Дизайн лоджии
- Дизайн ванной комнаты
- Дизайн детской
- Дизайн детской спальни
- Дизайн для людей с ограниченной мобильностью
- Дизайн и строительство мастерской
- Дизайн игровой комнаты
- Дизайн кухни
- Дизайн освещения
- Дизайн прихожей
- Дизайн развлекательного центра на заказ
- Дизайн тамбура
- Домашний бар на заказ
- Домашний спортзал под ключ
- Евроремонт
- Книжные шкафы на заказ
- Консультация по цвету
- Мебель на заказ
- Облицовка камина
- План дома
- План этажа
- Планировка пространства
- Предпродажная подготовка квартиры
- Проект гардеробной
- Ремонт квартиры в новостройке
- Ремонт кухни
- Украшение дома
- Услуги частного прораба
- Хранение спортивного инвентаря
- Чертежи на заказ
- Экодизайн
- Экологичное (зеленое) строительство
- Энергосберегающие дома
- Дизайн кладовок География работ Москва
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- Награды и дипломы
- 2014-2016 год – конкурс для архитекторов «Золотая Осень» (1-ое место) , конкурс Восточного округа среди строительных организаций (1-ое место)
- В 2017 году входит в ТОП-3 портала «PROFI.RU» среди архитекторов и дизайнеров интерьера с рейтингом «5++», основанную более чем на 30 отзывах клиентов.
- Адрес
-
Краснопрудная 22А
127015 Москва
Россия
+7-9629595622 vproekte.com
ИП Лашин Сергей Александрович
ОГРНИП 316501700053533
ИНН 501707861680
Банк АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА
БИК 044525092