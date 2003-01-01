Проекты
- Услуги
- Дизайн интерьеров жилых и общественных зданий
- Регионы обслуживания
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- Беларусь
- Россия
- Литва
- Минск
- Египет
- Награды компании
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- 1 место в номинации «лучший салон» первого республиканского конкурса «Идеи и реализации» 2003
- 1 место в номинации «лучшая квартира» второго республиканского конкурса «Идеи и реализации» 2004
- 1 место в номинации «интерьер офиса, салона, бутика» республиканского конкурса «Профессиональный интерьер» 2009
- 2 место в номинации «интерьер жилого дома» республиканского конкурса «Профессиональный интерьер» 2009
- 2 место в номинации «интерьер жилого дома» республиканского конкурса «Профессиональный интерьер» 2013
- Адрес
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Красная, 2 – 56
220000 Минск
Беларусь
+375-296436264
desty.by