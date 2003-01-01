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Анна и Станислав Макеевы
Дизайнеры интерьера Минск
Обзор 5Проекты (5) 1Книги идей (1)
Отзыв (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом под Минском, Анна и Станислав Макеевы Анна и Станислав Макеевы Гостиная в классическом стиле
    Дом под Минском, Анна и Станислав Макеевы Анна и Станислав Макеевы Столовая комната в классическом стиле
    Дом под Минском, Анна и Станислав Макеевы Анна и Станислав Макеевы Столовая комната в классическом стиле
    +10
    Дом под Минском
    дом на возвышенности, Анна и Станислав Макеевы Анна и Станислав Макеевы Гостиная в стиле минимализм
    дом на возвышенности, Анна и Станислав Макеевы Анна и Станислав Макеевы Гостиная в стиле минимализм
    дом на возвышенности, Анна и Станислав Макеевы Анна и Станислав Макеевы Гостиная в стиле минимализм
    +6
    дом на возвышенности
    Лофт - декор, Анна и Станислав Макеевы Анна и Станислав Макеевы Гостиная в стиле лофт
    Лофт - декор, Анна и Станислав Макеевы Анна и Станислав Макеевы Гостиная в стиле лофт
    Лофт - декор, Анна и Станислав Макеевы Анна и Станислав Макеевы Гостиная в стиле лофт
    +11
    Лофт - декор
    blue sky, Анна и Станислав Макеевы Анна и Станислав Макеевы Столовая комната в стиле минимализм
    blue sky, Анна и Станислав Макеевы Анна и Станислав Макеевы Столовая комната в стиле минимализм
    blue sky, Анна и Станислав Макеевы Анна и Станислав Макеевы Кухня в стиле минимализм
    +15
    blue sky
    Свет и воздух, Анна и Станислав Макеевы Анна и Станислав Макеевы Гостиная в стиле лофт
    Свет и воздух, Анна и Станислав Макеевы Анна и Станислав Макеевы Гостиная в стиле лофт
    Свет и воздух, Анна и Станислав Макеевы Анна и Станислав Макеевы Гостиная в стиле лофт
    +11
    Свет и воздух
    Услуги
    Дизайн интерьеров жилых и общественных зданий
    Регионы обслуживания
    • Беларусь
    • Россия
    • Литва
    • Минск
    • Египет
    Награды компании
    • 1 место в номинации «лучший салон» первого республиканского конкурса «Идеи и реализации» 2003 
    • 1 место в номинации «лучшая квартира» второго республиканского конкурса «Идеи и реализации» 2004 
    • 1 место в номинации «интерьер офиса, салона, бутика» республиканского конкурса «Профессиональный интерьер» 2009 
    • 2 место в номинации «интерьер жилого дома» республиканского конкурса «Профессиональный интерьер» 2009
    • 2 место в номинации «интерьер жилого дома» республиканского конкурса «Профессиональный интерьер» 2013
    Адрес
    Красная, 2 – 56
    220000 Минск
    Беларусь
    +375-296436264 desty.by
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