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Декоратор Виктория Астапчикова
Декораторы Москва
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    • Разработка декоративных решений от идеи до воплощения. Основными направлениям в работе является декорирование поверхностей.

    Декорирование стен. Роспись, создание орнаментальных или сюжетных композиций, сграффито, патинирование, имитация фактур, аэрография, трафаретная печать. Сочетание цифровых технологий с традиционными материалами часто позволяет найти интересное и неординарное решение, такой подход помогает экономить время и средства. 

    Оформление кухонных фартуков. Мозаика, стекло, керамическая плитка, графические иллюстрации в разных стилях и техниках. 

    Декорирование мебели. Роспись, патинирование, трафаретная печать, шелкография, инкрустация мозаикой. Декорируя мебель или пространства я применяю различные материалы, не страшусь экспериментов, всегда найду решение поставленной задачи.

    Услуги
    • Декорирование поверхностей
    • декорирование мебели
    • роспись
    • разработка декоративных решений
    • Жилые и офисные интерьеры
    Регионы обслуживания
    РФ и Москва
    Адрес
    125445 Москва
    Россия
    +7-9152274987 astapcha.com
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