Разработка декоративных решений от идеи до воплощения. Основными направлениям в работе является декорирование поверхностей.

Декорирование стен. Роспись, создание орнаментальных или сюжетных композиций, сграффито, патинирование, имитация фактур, аэрография, трафаретная печать. Сочетание цифровых технологий с традиционными материалами часто позволяет найти интересное и неординарное решение, такой подход помогает экономить время и средства.

Оформление кухонных фартуков. Мозаика, стекло, керамическая плитка, графические иллюстрации в разных стилях и техниках.

Декорирование мебели. Роспись, патинирование, трафаретная печать, шелкография, инкрустация мозаикой. Декорируя мебель или пространства я применяю различные материалы, не страшусь экспериментов, всегда найду решение поставленной задачи.