Фабрика электрических товаров "ГусевЪ" основана в 1991 году.
Мы специализируемся на производстве светильников и электроустановочного оборудования из латуни, меди и алюминия.
Помимо собственного производства и оригинальных разработок, мы с удовольствием сотрудничаем с дизайнерами квартир, кафе, ресторанов и гостиниц.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Россия
- СНГ
- Адрес
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Архитектора Власова, 57
117630 Москва
Россия
+7-9037610035 xn--b1abg1cj9b.xn--p1ai
Законное владение
Москва, ул. Архитектора Власова, 57, офис 407, 403