Фабрика электрических товаров "ГусевЪ" основана в 1991 году.

Мы специализируемся на производстве светильников и электроустановочного оборудования из латуни, меди и алюминия.

Помимо собственного производства и оригинальных разработок, мы с удовольствием сотрудничаем с дизайнерами квартир, кафе, ресторанов и гостиниц.