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Фабрика электрических товаров <q>ГусевЪ</q>
Электрики Москва
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Услуги

  • Производство оригинальных люстр
  • абажуров
  • светильников
  • Бра
  • розеток и выключателей.
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    • Фабрика электрических товаров "ГусевЪ" основана в 1991 году.

    Мы специализируемся на производстве светильников и электроустановочного оборудования из латуни, меди и алюминия.

    Помимо собственного производства и оригинальных разработок, мы с удовольствием сотрудничаем с дизайнерами квартир, кафе, ресторанов и гостиниц.

    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Россия
    • СНГ
    Адрес
    Архитектора Власова, 57
    117630 Москва
    Россия
    +7-9037610035 xn--b1abg1cj9b.xn--p1ai
    Законное владение

    Москва, ул. Архитектора Власова, 57, офис 407, 403

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