Хотите дом? Нет времени строить самостоятельно или искать строительные бригады, прораба и стройматериалы? Хотэй построит!

Мы лидеры на рынке частного домостроения. Наш опыт работы — 9 лет. Проектируем и строим дома «под ключ» по различным технологиям строго по строительным правилам. Мы называем честную реальную цену. Несем полную ответственность за все этапы строительства. Гарантийный срок эксплуатации построенных нами домов - 50 лет!

Подбор участков, получение разрешительных документов, проектирование домов, строительство кирпичных, деревянных, каркасных домов, домов из блоков (газо-, пено-, керамзитобетон, арболит, теплоблок) снабжение строительными материалами. Монтажные работы: возведение фундаментов, кровельные, фасадные работы, внутренняя отделка, монтаж коммуникаций и благоустройство территорий, ввод в эксплуатацию.

Мы являемся профессиональным и надежным партнером многих коммерческих организаций, а так же частных лиц, помогая им реализовать задуманное.