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Хотэй. Строительная компания
Строители Йошкар-Ола
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (4)
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Проекты

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    • Проектирование и строительство коттеджей, Хотэй. Строительная компания Хотэй. Строительная компания Гардеробная в классическом стиле
    Проектирование и строительство коттеджей
    проект дома из керамзитобетонных блоков с облицовочным кирпичом. Общей площадью - 94 кв.м., Хотэй. Строительная компания Хотэй. Строительная компания Коммерческие помещения
    проект дома из керамзитобетонных блоков с облицовочным кирпичом. Общей площадью - 94 кв.м., Хотэй. Строительная компания Хотэй. Строительная компания Коммерческие помещения
    проект дома из керамзитобетонных блоков с облицовочным кирпичом. Общей площадью - 94 кв.м., Хотэй. Строительная компания Хотэй. Строительная компания Коммерческие помещения
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    проект дома из керамзитобетонных блоков с облицовочным кирпичом. Общей площадью - 94 кв.м.

    Хотите дом? Нет времени строить самостоятельно или искать строительные бригады, прораба и стройматериалы? Хотэй построит!

    Мы лидеры на рынке частного домостроения. Наш опыт работы — 9 лет. Проектируем и строим дома «под ключ» по различным технологиям строго по строительным правилам. Мы называем честную реальную цену. Несем полную ответственность за все этапы строительства. Гарантийный срок эксплуатации построенных нами домов - 50 лет!

    Подбор участков, получение разрешительных документов, проектирование домов, строительство кирпичных, деревянных, каркасных домов, домов из блоков (газо-, пено-, керамзитобетон, арболит, теплоблок) снабжение строительными материалами. Монтажные работы: возведение фундаментов, кровельные, фасадные работы, внутренняя отделка, монтаж коммуникаций и благоустройство территорий, ввод в эксплуатацию.

    Мы являемся профессиональным и надежным партнером многих коммерческих организаций, а так же частных лиц, помогая им реализовать задуманное.

    Услуги
    • Проектирование и строительство частных домов
    • коттеджей
    Регионы обслуживания
    Республика Марий Эл и Йошкар-Ола
    Награды компании
    Компания получает награды, как лучшая строительная организация, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектная и изыскательская организация Республики Марий Эл. А специалисты получают грамоты от Российского Союза Строителей за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительного комплекса Республики.
    Адрес
    Йывана Кырли 19 Б
    424019 Йошкар-Ола
    Россия
    +7-9278836588 ooohotey.ru
    Законное владение

    424010, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Йывана Кырли, дом 19 "Б", офис 39.  

    (ТЦ "Берёзово", второй этаж)

    Отзыв

    Ангелина Андреева
    больше 2 лет назад
    женек 12rus
    больше 2 лет назад
    Natalya Moskvicheva
    почти 6 лет назад
    Показать все отзывы – 8
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