Хотите дом? Нет времени строить самостоятельно или искать строительные бригады, прораба и стройматериалы? Хотэй построит!
Мы лидеры на рынке частного домостроения. Наш опыт работы — 9 лет. Проектируем и строим дома «под ключ» по различным технологиям строго по строительным правилам. Мы называем честную реальную цену. Несем полную ответственность за все этапы строительства. Гарантийный срок эксплуатации построенных нами домов - 50 лет!
Подбор участков, получение разрешительных документов, проектирование домов, строительство кирпичных, деревянных, каркасных домов, домов из блоков (газо-, пено-, керамзитобетон, арболит, теплоблок) снабжение строительными материалами. Монтажные работы: возведение фундаментов, кровельные, фасадные работы, внутренняя отделка, монтаж коммуникаций и благоустройство территорий, ввод в эксплуатацию.
Мы являемся профессиональным и надежным партнером многих коммерческих организаций, а так же частных лиц, помогая им реализовать задуманное.
- Услуги
- Проектирование и строительство частных домов
- коттеджей
- Регионы обслуживания
- Республика Марий Эл и Йошкар-Ола
- Награды компании
- Компания получает награды, как лучшая строительная организация, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектная и изыскательская организация Республики Марий Эл. А специалисты получают грамоты от Российского Союза Строителей за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительного комплекса Республики.
- Адрес
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Йывана Кырли 19
Б
424019 Йошкар-Ола
Россия
+7-9278836588 ooohotey.ru
424010, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Йывана Кырли, дом 19 "Б", офис 39.
(ТЦ "Берёзово", второй этаж)