Производство деревянных детских площадок Kidwill.

Выбирайте из 20 готовых решений или собирайте индивидуальную комплектацию из модулей в конструкторе! Также изготавливаем площадки по проекту заказчика.

Индивидуальная комплектация за 2 дня по цене стандартной.

Используем качественные европейские комплектующие. Площадки прочные, спокойно простоят 7-10 лет. В основе площадок клееный брус 90х90 мм. Дерево проходит двойную шлифовку и пропитку. Все углы скруглены. Конструкция разработана с учетом требований безопасности ГОСТ.

Звоните, за 15 минут менеджеры Kidwill помогут подобрать комплектацию, пришлют расчет стоимости и схему площадки.

Доставим и установим площадку в любой точке России и СНГ.

Сотрудничаем с ведущими ландшафтными дизайнерами России.