Производство деревянных детских площадок Kidwill.
Выбирайте из 20 готовых решений или собирайте индивидуальную комплектацию из модулей в конструкторе! Также изготавливаем площадки по проекту заказчика.
Индивидуальная комплектация за 2 дня по цене стандартной.
Используем качественные европейские комплектующие. Площадки прочные, спокойно простоят 7-10 лет. В основе площадок клееный брус 90х90 мм. Дерево проходит двойную шлифовку и пропитку. Все углы скруглены. Конструкция разработана с учетом требований безопасности ГОСТ.
Звоните, за 15 минут менеджеры Kidwill помогут подобрать комплектацию, пришлют расчет стоимости и схему площадки.
Доставим и установим площадку в любой точке России и СНГ.
Сотрудничаем с ведущими ландшафтными дизайнерами России.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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101000 Москва
Россия
+7-4991120656 kidwill.ru