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Детские площадки Kidwill
Для детей Москва
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    • Детские площадки Kidwill
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    Производство деревянных детских площадок Kidwill.

    Выбирайте из 20 готовых решений или собирайте индивидуальную комплектацию из модулей в конструкторе! Также изготавливаем площадки по проекту заказчика.

    Индивидуальная комплектация за 2 дня по цене стандартной.

    Используем качественные европейские комплектующие. Площадки прочные, спокойно простоят 7-10 лет. В основе площадок клееный брус 90х90 мм. Дерево проходит двойную шлифовку и пропитку. Все углы скруглены. Конструкция разработана с учетом требований безопасности ГОСТ.

    Звоните, за 15 минут менеджеры Kidwill помогут подобрать комплектацию, пришлют расчет стоимости и схему площадки.

    Доставим и установим площадку в любой точке России и СНГ.

    Сотрудничаем с ведущими ландшафтными дизайнерами России.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-4991120656 kidwill.ru
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