Группа Компаний «Фундамент» - одна из известных организаций на рынке, уже доказавшая за много лет работы свой профессионализм более чем на тысяче объектов.
Сейчас Компания насчитывает более 500 сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге – это профессиональные дизайнеры, архитекторы, инженеры, рабочие и многие-многие другие. Мы занимаемся полным циклом создания жилых интерьеров: от разработки дизайн-проектов до внутренней отделки и ремонта помещений.
Офис компании и студии дизайна находится в самом центре Москвы, на Мытной, 7.
- Услуги
- дизайн интерьера квартир и домов
- ремонт квартир
под ключ
- подбор мебели и материалов
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Адрес
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ул. Мытная, 7 стр.1
119049 Москва
Россия
+7-4957880808 remont-f.ru/dizayn-interera