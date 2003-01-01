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Группа Компаний <q>Фундамент</q>
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 13Проекты (13) 1Книги идей (1)
Отзыв (31)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн трехкомнатной квартиры 115 кв. м, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн трехкомнатной квартиры 115 кв. м, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн трехкомнатной квартиры 115 кв. м, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Столовая комната в эклектичном стиле
    +7
    Дизайн трехкомнатной квартиры 115 кв. м
    Дизайн интерьера квартиры 115 кв. м в классическом стиле, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Гостиная в классическом стиле
    Дизайн интерьера квартиры 115 кв. м в классическом стиле, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Гостиная в классическом стиле
    Дизайн интерьера квартиры 115 кв. м в классическом стиле, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Столовая комната в классическом стиле
    +7
    Дизайн интерьера квартиры 115 кв. м в классическом стиле
    Дизайн четырехкомнатной квартиры в стиле неоклассика, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Гостиная в классическом стиле
    Дизайн четырехкомнатной квартиры в стиле неоклассика, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Спальня в классическом стиле
    Дизайн четырехкомнатной квартиры в стиле неоклассика, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Гостиная в классическом стиле
    +9
    Дизайн четырехкомнатной квартиры в стиле неоклассика
    Дизайн четырехкомнатной квартиры в стиле ар-деко, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн четырехкомнатной квартиры в стиле ар-деко, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн четырехкомнатной квартиры в стиле ар-деко, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Кухни в эклектичном стиле
    +7
    Дизайн четырехкомнатной квартиры в стиле ар-деко
    Дизайн интерьера в стиле ар-деко, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера в стиле ар-деко, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера в стиле ар-деко, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Кухни в эклектичном стиле
    +7
    Дизайн интерьера в стиле ар-деко
    Дизайн интерьера дома 228 кв. м в современном стиле, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн интерьера дома 228 кв. м в современном стиле, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн интерьера дома 228 кв. м в современном стиле, Группа Компаний "Фундамент" Группа Компаний 'Фундамент' Столовая комната в стиле минимализм
    +6
    Дизайн интерьера дома 228 кв. м в современном стиле
    Показать все 13 проекты

    Группа Компаний «Фундамент» - одна из известных организаций на рынке, уже доказавшая за много лет работы свой профессионализм более чем на тысяче объектов.

    Сейчас Компания насчитывает более 500 сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге – это профессиональные дизайнеры, архитекторы, инженеры, рабочие и многие-многие другие. Мы занимаемся полным циклом создания жилых интерьеров: от разработки дизайн-проектов до внутренней отделки и ремонта помещений.

    Офис компании  и студии дизайна находится в самом центре Москвы, на Мытной, 7.

    Услуги
    • дизайн интерьера квартир и домов
    • ремонт квартир под ключ
    • подбор мебели и материалов
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Адрес
    ул. Мытная, 7 стр.1
    119049 Москва
    Россия
    +7-4957880808 remont-f.ru/dizayn-interera

    Отзыв

    Андрей Бородин
    Шоурум хороший, но не более делали ремонт - точнее пытались ...
    8 месяцев назад
    Сергей Светлов
    Откровенно говоря, я думаю, что мне повезло обратиться именно к работникам ГК Фундамент для ремонта квартиры. Они совершенно не умеют нарушать сроки работ, по-видимому. Абсолютно весь цикл работ, от замеров и до ремонта, прошел по графику. Смета, кстати, тоже не увеличилась в ходе работ. Сделали всё качественно. Благодарю.
    4 месяца назад
    Арслан Ткачёв
    Здорово, что компания выполняет всё под ключ. Начиная от проекта до его расстановки мебели. При обращении, мне сразу подготовили интерьер проект, который после небольших коррективов был воплощен в квартире. Ремонт сделан хорошо, специалисты были в контакте постоянно. Даже небольшие детали мы обсуждали совместно.
    4 месяца назад
    Показать все отзывы – 31
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