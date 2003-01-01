Группа Компаний «Фундамент» - одна из известных организаций на рынке, уже доказавшая за много лет работы свой профессионализм более чем на тысяче объектов.

Сейчас Компания насчитывает более 500 сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге – это профессиональные дизайнеры, архитекторы, инженеры, рабочие и многие-многие другие. Мы занимаемся полным циклом создания жилых интерьеров: от разработки дизайн-проектов до внутренней отделки и ремонта помещений.

Офис компании и студии дизайна находится в самом центре Москвы, на Мытной, 7.