Мы- профессиональные архитекторы, строители, дизайнеры, проектировщики мебели. Для нашей команды, как и для большинства других, важна качественная реализация проекта от и до, но помимо получения качественного результата, мы предлагаем вам экономить свое время. Процесс смены или создания интерьера традиционно превращается в головную боль для его владельцев: выбор стиля, подбор и покупка материалов, поиск ремонтной бригады, выбор и доставка мебели- и это только малая часть того, с чем приходится сталкиваться. Понимая это, студия СРЕДА, обеспечивает комплексный подход по системе «3 в 1», предлагая полный спектр услуг в области интерьерных решений: в рамках подготовки и реализации проекта разрабатывается дизайн- концепция помещения, проводятся ремонтные работы и, что немаловажно, создается мебель по индивидуальным чертежам, согласно дизайн проекта. Таким образом, вы получаете одного специалиста студии СРЕДА, курирующего ваш проект.