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sreda
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • оформление кухонной и гостиной зон, sreda sreda Кухня в стиле лофт Белый
    оформление кухонной и гостиной зон, sreda sreda Кухня в стиле лофт Белый
    оформление кухонной и гостиной зон, sreda sreda Кухня в стиле лофт Белый
    +6
    оформление кухонной и гостиной зон
    спальные комнаты, sreda sreda Спальня в скандинавском стиле
    спальные комнаты, sreda sreda Спальня в скандинавском стиле
    спальные комнаты, sreda sreda Спальня в скандинавском стиле
    +3
    спальные комнаты
    дизайн квартиры 65м2 г. Санкт-Петербур, sreda sreda Кухня в скандинавском стиле
    дизайн квартиры 65м2 г. Санкт-Петербур, sreda sreda Кухня в скандинавском стиле
    дизайн квартиры 65м2 г. Санкт-Петербур, sreda sreda Кухня в скандинавском стиле
    +5
    дизайн квартиры 65м2 г. Санкт-Петербур
    дизайн квартиры 35м2 г. Москва, sreda sreda Кухня в скандинавском стиле
    дизайн квартиры 35м2 г. Москва, sreda sreda Кухня в скандинавском стиле
    дизайн квартиры 35м2 г. Москва, sreda sreda Гостиная в скандинавском стиле
    +10
    дизайн квартиры 35м2 г. Москва
    дизайн квартиры 32м2, sreda sreda Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    дизайн квартиры 32м2, sreda sreda Кухня в стиле модерн
    дизайн квартиры 32м2, sreda sreda Кухня в стиле модерн
    +6
    дизайн квартиры 32м2
    дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda ГостинаяДиваны и журнальные столики
    дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda Гостиная в скандинавском стиле
    +5
    дизайн студии в скандинавском стиле
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    Мы- профессиональные архитекторы, строители, дизайнеры, проектировщики мебели. Для нашей команды, как и для большинства других, важна качественная реализация проекта от и до, но помимо получения качественного результата, мы предлагаем вам экономить свое время. Процесс смены или создания интерьера традиционно превращается в головную боль для его владельцев: выбор стиля, подбор и покупка материалов, поиск ремонтной бригады, выбор и доставка мебели- и это только малая часть того, с чем приходится сталкиваться. Понимая это, студия СРЕДА, обеспечивает комплексный подход по системе «3 в 1», предлагая полный спектр услуг в области интерьерных решений: в рамках подготовки и реализации проекта разрабатывается дизайн- концепция помещения, проводятся ремонтные работы и, что немаловажно, создается мебель по индивидуальным чертежам, согласно дизайн проекта. Таким образом, вы получаете одного специалиста студии СРЕДА, курирующего ваш проект.

    Услуги
    • создание дизайн проекта под ключ
    • проектирование индивидуальной мебели
    • выполняем строительные работы.
    Регионы обслуживания
    Вся Россия
    Адрес
    26 линия 15б
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9817712486 www.behance.net/sredainterior

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