Мы работаем для вас. Мы объединяем прошлый опыт и технологии будущего, создавая интерьеры с претензией на вечность. Наша цель- сделать ваш дом вашим раем на земле. Отражением, ВАШЕГО внутреннего мира и представлениях об идеальном доме.
В процессе создания проектов, мы внимательно изучаем ваши желания и потребности. Основываясь на нашем опыте, знаниях, проверенных веками правилами и нормами при проектировании, дизайне и декорировании, мы создаем проекты ваших будущих домов. Наша задача- максимально облегчить вам трудности, связанные с ремонтом нового жилья. Показать вам возможности вашего дома, соединить все ваши желания и представления о ВАШЕМ доме и превратить все это в единый гармоничный организм, в который вы будете хотеть возвращаться, который будет вас наполнять силой и энергией!
Мы предлагаем уникальный продукт, мы — первые, кто объединил технологии будущего, практичность, функциональность, эргономичность и искусство в одно целое, и мы можем это воплотить в жизнь сегодня!
- Услуги
- дизайн интерьеров квартир
- дизайн интерьеров домов
- ландшафтный дизайн
- дизайн интерьеров общественных учреждений (офисы
- кафе
- рестораны)
- архитектурное проектирование частных домов
- разработка рекламного стиля компании
- разработка дизайн-макетов листовок
- разработка дизайн-проектов любой сложности – составление эскизных проектов загородных индивидуальных домов – выполнение чертежей
- схем в AutoCAD Полный объем чертежной документации Авторский надзор – контроль качества и соответствия работ на всех этапах реализации проекта – подбор отделочных материалов
- мебели
- элементов декора – консультация подрядчиков по отдельным видам нестандартных работ
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- Регионы обслуживания
- Возможно выполнение проектов по всему миру
- офис находится в г.Казань
- Адрес
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421001 Казань
Россия
+7-9047607328 tech-house.pro