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Дизайнеры интерьера Казань
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    Tech House
    Tech House
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    Мы работаем для вас. Мы объединяем прошлый опыт и технологии будущего, создавая интерьеры с претензией на вечность. Наша цель- сделать ваш дом вашим раем на земле. Отражением, ВАШЕГО внутреннего мира и представлениях об идеальном доме.

    В процессе создания проектов, мы внимательно изучаем ваши желания и потребности. Основываясь на нашем опыте, знаниях, проверенных веками правилами и нормами при проектировании, дизайне и декорировании, мы создаем проекты ваших будущих домов. Наша задача- максимально облегчить вам трудности, связанные с ремонтом нового жилья. Показать вам возможности вашего дома, соединить все ваши желания и представления о ВАШЕМ доме и превратить все это в единый гармоничный организм, в который вы будете хотеть возвращаться, который будет вас наполнять силой и энергией!

    Мы предлагаем уникальный продукт, мы — первые, кто объединил технологии будущего, практичность, функциональность, эргономичность и искусство в одно целое, и мы можем это воплотить в жизнь сегодня!

    Услуги
    • дизайн интерьеров квартир
    • дизайн интерьеров домов
    • ландшафтный дизайн
    • дизайн интерьеров общественных учреждений (офисы
    • кафе
    • рестораны)
    • архитектурное проектирование частных домов
    • разработка рекламного стиля компании
    • разработка дизайн-макетов листовок
    • разработка дизайн-проектов любой сложности – составление эскизных проектов загородных индивидуальных домов – выполнение чертежей
    • схем в AutoCAD Полный объем чертежной документации Авторский надзор – контроль качества и соответствия работ на всех этапах реализации проекта – подбор отделочных материалов
    • мебели
    • элементов декора – консультация подрядчиков по отдельным видам нестандартных работ
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    Регионы обслуживания
    • Возможно выполнение проектов по всему миру
    • офис находится в г.Казань
    Адрес
    421001 Казань
    Россия
    +7-9047607328 tech-house.pro
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