Добрый день! Я архитектор, занимаюсь проектированием индивидуальных каменных и деревянных домов, малых архитектурных форм, общественных зданий, дизайном интерьера ( жилых и общественных ). Опыт проектирования 7 лет, полный спектр проектных услуг:
Проектирование индивидуальных домов из бруса и камня:
● Подготовка схемы планировочной организации земельного участка. Генеральный план участка с размещением построек площадок и дорожек, зеленых насаждений, выводов инженерных коммуникаций )
● Подготовка архитектурных эскизных решений проекта. Планировочное решение с учетом эргономики пространства. Мебелировка помещений. Все необходимые разрезы и фасады здания с указанием отметок и размеров. 3D вид.
● Подготовка конструктивных решений проекта. (Разработка полной рабочей документации на дома из бруса или камня ). Схема фундамента. Схема подкладочной доски ( при необходимости ). Планы этажей с указанием размеров обозначений окон и дверей, типов полов; Ведомости окон и дверей; Экспликация полов; Планы перекрытий; Планы кровли со спецификацией; Планы стропильной системы с внешним видом и спецификацией материала; Необходимые узлы
● Подготовка проекта на инженерные сети.
Дизайн интерьеров:
● Подготовка эскизного проекта.Обмерочный план помещений. План демонтажа перегородок. План возводимых стен. Планировочное решение с учетом эргономики пространства. Мебелировка помещений. 3D вид.
● Подготовка рабочего проекта. План полов (план раскладки напольных покрытий: плитки, ламината, паркетной доски и т.д. с указанием границ и площадей). План теплого пола (план с указанием полов с подогревом). План потолков (план с указанием границ и высот потолков, используемых материалов: гипсокартон, подвесные, натяжные и т.д. Разрезы по потолку). Планы расположения светильников и выключателей ( с указанием осветительных приборов с точными привязками ) Планы привязки стетильников и выключателей. План электрики (на плане указаны места расположения электровыводов с указанием высот и предназначения. Например: на кухне электровывод для вытяжки, розетка для духового шкафа и т.п.) Развертки по стенам по помещениям (с раскладкой плитки, с указанием размеров и площадей ).Ведомость отделки помещений (сводная таблица по объемам ремонтно-строительных работ по всем помещениям, включающий в себя расчет количества и наименований строительных материалов).
Буду рада сотрудничеству!
- Услуги
- Полные эскизные и рабочие проекты на интерьеры квартир и комнат
- индивидуальное проектирование частных жилых домов
- коттеджей из камня или бруса
- Регионы обслуживания
- Россия и Екатеринбург
- Адрес
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Ленина 39
620000 Екатеринбург
Россия
+7-9827097572 www.instagram.com/architect_ekb.design