Добрый день! Я архитектор, занимаюсь проектированием индивидуальных каменных и деревянных домов, малых архитектурных форм, общественных зданий, дизайном интерьера ( жилых и общественных ). Опыт проектирования 7 лет, полный спектр проектных услуг:

Проектирование индивидуальных домов из бруса и камня:

● Подготовка схемы планировочной организации земельного участка. Генеральный план участка с размещением построек площадок и дорожек, зеленых насаждений, выводов инженерных коммуникаций )

● Подготовка архитектурных эскизных решений проекта. Планировочное решение с учетом эргономики пространства. Мебелировка помещений. Все необходимые разрезы и фасады здания с указанием отметок и размеров. 3D вид.

● Подготовка конструктивных решений проекта. ( Разработка полной рабочей документации на дома из бруса или камня ). Схема фундамента. Схема подкладочной доски ( при необходимости ). Планы этажей с указанием размеров обозначений окон и дверей, типов полов; Ведомости окон и дверей; Экспликация полов; Планы перекрытий; Планы кровли со спецификацией; Планы стропильной системы с внешним видом и спецификацией материала; Необходимые узлы

● Подготовка проекта на инженерные сети.

Дизайн интерьеров:

● Подготовка эскизного проекта .Обмерочный план помещений. План демонтажа перегородок. План возводимых стен. Планировочное решение с учетом эргономики пространства. Мебелировка помещений. 3D вид.

● Подготовка рабочего проекта. План полов (план раскладки напольных покрытий: плитки, ламината, паркетной доски и т.д. с указанием границ и площадей). План теплого пола (план с указанием полов с подогревом). План потолков (план с указанием границ и высот потолков, используемых материалов: гипсокартон, подвесные, натяжные и т.д. Разрезы по потолку). Планы расположения светильников и выключателей ( с указанием осветительных приборов с точными привязками ) Планы привязки стетильников и выключателей. План электрики (на плане указаны места расположения электровыводов с указанием высот и предназначения. Например: на кухне электровывод для вытяжки, розетка для духового шкафа и т.п.) Развертки по стенам по помещениям (с раскладкой плитки, с указанием размеров и площадей ).Ведомость отделки помещений (сводная таблица по объемам ремонтно-строительных работ по всем помещениям, включающий в себя расчет количества и наименований строительных материалов).

Буду рада сотрудничеству!