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Home Architect
Архитекторы Екатеринбург
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кухня - столовая, Home Architect Home Architect КухняКухонная мебель
    Кухня - столовая
    Спортивный центр, Home Architect Home Architect Пруды
    Спортивный центр, Home Architect Home Architect Яхты и катеры в стиле минимализм
    Спортивный центр, Home Architect Home Architect Яхты и катеры в стиле модерн
    +2
    Спортивный центр
    Индивидуальный дом из клееного бруса, Home Architect Home Architect Экодома
    Индивидуальный дом из клееного бруса, Home Architect Home Architect Деревянные дома
    Индивидуальный дом из клееного бруса, Home Architect Home Architect Дома с террасами
    +1
    Индивидуальный дом из клееного бруса
    Индивидуальный жилой дом из бруса, Home Architect Home Architect Деревянные дома
    Индивидуальный жилой дом из бруса, Home Architect Home Architect Дома на одну семью
    Индивидуальный жилой дом из бруса, Home Architect Home Architect Экодома
    +1
    Индивидуальный жилой дом из бруса
    Индивидуальный дом из профилированного бруса, Home Architect Home Architect Деревянные дома
    Индивидуальный дом из профилированного бруса, Home Architect Home Architect Дома на одну семью
    Индивидуальный дом из профилированного бруса, Home Architect Home Architect Экодома
    +1
    Индивидуальный дом из профилированного бруса
    Индивидуальный дом из профилированного бруса, Home Architect Home Architect Загородные дома
    Индивидуальный дом из профилированного бруса, Home Architect Home Architect Дома с террасами
    Индивидуальный дом из профилированного бруса, Home Architect Home Architect Деревянные дома
    +1
    Индивидуальный дом из профилированного бруса

    Добрый день! Я архитектор, занимаюсь проектированием индивидуальных каменных и деревянных домов, малых архитектурных форм, общественных зданий, дизайном интерьера ( жилых и общественных ). Опыт проектирования 7 лет, полный спектр проектных услуг: 

    Проектирование индивидуальных домов из бруса и камня:

    ● Подготовка схемы планировочной организации земельного участка. Генеральный план участка с размещением построек площадок и дорожек, зеленых насаждений, выводов инженерных коммуникаций )

    ● Подготовка архитектурных эскизных решений проекта. Планировочное решение с учетом эргономики пространства. Мебелировка помещений. Все необходимые разрезы и фасады здания с указанием отметок и размеров. 3D вид.

    ● Подготовка конструктивных решений проекта. (Разработка полной рабочей документации на дома из бруса или камня ). Схема фундамента. Схема подкладочной доски ( при необходимости ). Планы этажей с указанием размеров обозначений окон и дверей, типов полов; Ведомости окон и дверей; Экспликация полов; Планы перекрытий; Планы кровли со спецификацией; Планы стропильной системы с внешним видом и спецификацией материала; Необходимые узлы

    ● Подготовка проекта на инженерные сети.                                                                                                        

    Дизайн интерьеров:

    ● Подготовка эскизного проекта.Обмерочный план помещений. План демонтажа перегородок. План возводимых стен. Планировочное решение с учетом эргономики пространства. Мебелировка помещений. 3D вид.

    ● Подготовка рабочего проекта. План полов (план раскладки напольных покрытий: плитки, ламината, паркетной доски и т.д. с указанием границ и площадей). План теплого пола (план с указанием полов с подогревом).  План потолков (план с указанием границ и высот потолков, используемых материалов: гипсокартон, подвесные, натяжные и т.д. Разрезы по потолку). Планы расположения светильников и выключателей ( с указанием осветительных приборов с точными привязками ) Планы привязки стетильников и выключателей. План электрики (на плане указаны места расположения электровыводов с указанием высот и предназначения. Например: на кухне электровывод для вытяжки, розетка для духового шкафа и т.п.) Развертки по стенам по помещениям (с раскладкой плитки, с указанием размеров и площадей ).Ведомость отделки помещений (сводная таблица по объемам ремонтно-строительных работ по всем помещениям, включающий в себя расчет количества и наименований строительных материалов).

    Буду рада сотрудничеству!

    Услуги
    • Полные эскизные и рабочие проекты на интерьеры квартир и комнат
    • индивидуальное проектирование частных жилых домов
    • коттеджей из камня или бруса
    Регионы обслуживания
    Россия и Екатеринбург
    Адрес
    Ленина 39
    620000 Екатеринбург
    Россия
    +7-9827097572 www.instagram.com/architect_ekb.design
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