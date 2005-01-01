Студия "Градиз" существует с 2005 года. За это время мы создали более 1000 проектов частных и общественных интерьеров в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Сочи, Тюмени, Красноярске, Нижневартовске, Майами, Берлине и других городах.