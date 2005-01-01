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Студия дизайна интерьера <q>Градиз</q>
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Сдержанная классика, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Гостиная в классическом стиле Коричневый
    Сдержанная классика, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Гостиная в классическом стиле Коричневый
    Сдержанная классика, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Гостиная в классическом стиле Коричневый
    +18
    Сдержанная классика
    Шоколадный торт, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Кухня в стиле минимализм
    Шоколадный торт, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Кухня в стиле минимализм
    Шоколадный торт, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Кухня в стиле минимализм
    +15
    Шоколадный торт
    Стиль Luxury для жизни, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Гостиная в классическом стиле
    Стиль Luxury для жизни, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Гостиная в классическом стиле
    Стиль Luxury для жизни, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Гостиная в классическом стиле
    +17
    Стиль Luxury для жизни
    Припыленный черный, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Гостиная в стиле минимализм
    Припыленный черный, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Гостиная в стиле минимализм
    Припыленный черный, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Гостиная в стиле минимализм
    +8
    Припыленный черный
    Теплый прием, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Кухня в стиле минимализм
    Теплый прием, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Кухня в стиле минимализм
    Теплый прием, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Кухня в стиле минимализм
    +12
    Теплый прием
    Concrete, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Гостиная в стиле лофт
    Concrete, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Гостиная в стиле лофт
    Concrete, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Гостиная в стиле лофт
    +13
    Concrete
    Показать все 9 проекты

    Студия "Градиз" существует с 2005 года. За это время мы создали более 1000 проектов частных и общественных интерьеров в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Сочи, Тюмени, Красноярске, Нижневартовске, Майами, Берлине и других городах. 

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • ремонт
    • согласование перепланировок
    • Комплектация объектов
    • изготовление мебели на заказ
    • Архитектурное проектирование
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    Гурзуфская 47Б
    620000 Екатеринбург
    Россия
    +7-3433848464 www.gradiz.ru

    Отзыв

    Дмитрий Клименко
    9 месяцев назад
    Юлия Калинова
    больше 1 года назад
    Елизавета Нурдаева
    Я беру курс по «Дизайн интерьера» 40 000 руб за 3 месяца. 2 урока в неделю, довольно интересные и много новой информации. Один из примеров работы моего коллеги. Но иногда действительно много домашней работы. И я не могу заниматься другими делами по дому. Дизайн интерьера.
    около 2 лет назад
    Показать все отзывы – 6
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