Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
K&amp;A interiors
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Студия K&A interiors основана в 2000 году. 

    Мы специализируется на дизайн- проектировании жилых, общественных и коммерческих помещений, предлагаем полный спектр услуг в области проектирования интерьеров, подходя с большой ответственностью к технической стороне проектов  

    Профессионализм, креативность, опыт и вкус позволяют нам создавать интерьеры, отвечающие требованиям самого взыскательного Заказчика  

    Наша задача - создать интерьер, которым Вы сможете наслаждаться и будете гордиться  

    Интерьер, в котором Вы найдете выражение своего внутреннего Я. 

    Услуги
    • Дизайн- проектирование жилых
    • общественных и коммерческих помещений. Подбор отделочных материалов
    • комплектация мебелью и аксессуарами
    • декорирование
    • 3D визуализация
    • авторский надзор
    • ремонт и отделка помещений.
    Регионы обслуживания
    г. Санкт-Петербург
    Адрес
    191186 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9117770222 www.de-sign4u.ru
      Add SEO element