Студия K&A interiors основана в 2000 году.
Мы специализируется на дизайн- проектировании жилых, общественных и коммерческих помещений, предлагаем полный спектр услуг в области проектирования интерьеров, подходя с большой ответственностью к технической стороне проектов
Профессионализм, креативность, опыт и вкус позволяют нам создавать интерьеры, отвечающие требованиям самого взыскательного Заказчика
Наша задача - создать интерьер, которым Вы сможете наслаждаться и будете гордиться
Интерьер, в котором Вы найдете выражение своего внутреннего Я.
- Услуги
- Дизайн- проектирование жилых
- общественных и коммерческих помещений. Подбор отделочных материалов
- комплектация мебелью и аксессуарами
- декорирование
- 3D визуализация
- авторский надзор
- ремонт и отделка помещений.
- Регионы обслуживания
- г. Санкт-Петербург
- Адрес
-
191186 Санкт-Петербург
Россия
+7-9117770222 www.de-sign4u.ru