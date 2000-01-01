Студия K&A interiors основана в 2000 году.

Мы специализируется на дизайн- проектировании жилых, общественных и коммерческих помещений, предлагаем полный спектр услуг в области проектирования интерьеров, подходя с большой ответственностью к технической стороне проектов

Профессионализм, креативность, опыт и вкус позволяют нам создавать интерьеры, отвечающие требованиям самого взыскательного Заказчика

Наша задача - создать интерьер, которым Вы сможете наслаждаться и будете гордиться

Интерьер, в котором Вы найдете выражение своего внутреннего Я.