Небольшая группа единомышленников. Всех нас объединяет одна страсть - архитектура. Работаем с разными людьми и решаем разные задачи, так как все интересно. Много трудимся и постоянно находимся в поиске нового.
- Услуги
- Проектирование квартир
- домов
- помещений различного назначения
- пристроек
- малых архитектурных форм
- благоустройства и реконструкция. Авторский надзор и подбор всех необходимых материалов
- как неотъемлемая часть любого объекта. Плотное общение с заказчиком и строителями.
- Регионы обслуживания
- Вся Россия
- Москва
- Moscow
- russia
- Адрес
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123557 Москва
Россия
+7-9261814992 www.artemuma.com