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artemuma – архитектурное бюро
Архитекторы Москва
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Проекты

Новый проект
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    • квартира трансформер (проект), artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро Кухня в скандинавском стиле
    квартира трансформер (проект), artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро
    квартира трансформер (проект), artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро Гостиная в скандинавском стиле
    +2
    квартира трансформер (проект)
    Дом в Саранске, artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро Дома в стиле минимализм
    Дом в Саранске, artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро Дома в стиле минимализм
    Дом в Саранске, artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро Дома в стиле минимализм
    Дом в Саранске
    Квартира в Павшино, artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в Павшино, artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в Павшино, artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро Кухня в стиле минимализм
    +5
    Квартира в Павшино
    Дом в подмосковье, artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро Дома в эклектичном стиле
    Дом в подмосковье, artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро Дома в эклектичном стиле
    Дом в подмосковье, artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро Дома в эклектичном стиле
    +3
    Дом в подмосковье
    Кабинет в загородном доме, artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Кабинет в загородном доме, artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Кабинет в загородном доме, artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро
    +1
    Кабинет в загородном доме
    реконструкция дома (концепция), artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро Дома в скандинавском стиле
    реконструкция дома (концепция), artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро Дома в скандинавском стиле
    реконструкция дома (концепция), artemuma - архитектурное бюро artemuma - архитектурное бюро Дома в скандинавском стиле
    реконструкция дома (концепция)
    Показать все 12 проекты

    Небольшая группа единомышленников. Всех нас объединяет одна страсть - архитектура. Работаем с разными людьми и решаем разные задачи, так как все интересно. Много трудимся и постоянно находимся в поиске нового.

    Услуги
    • Проектирование квартир
    • домов
    • помещений различного назначения
    • пристроек
    • малых архитектурных форм
    • благоустройства и реконструкция. Авторский надзор и подбор всех необходимых материалов
    • как неотъемлемая часть любого объекта. Плотное общение с заказчиком и строителями.
    Регионы обслуживания
    • Вся Россия
    • Москва
    • Moscow
    • russia
    Адрес
    123557 Москва
    Россия
    +7-9261814992 www.artemuma.com

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