Сделайте первый шаг ,- внесите прекрасное в жизнь!
Студия дизайна и архитектуры “AnArchi” - команда специалистов, работающих для Вас в ONLINE и OFFLINE режиме.
Создаём и реализуем проекты частных и коммерческих интерьеров.
✅В чем Ваш запрос:
✔️Обновить свой существующий интерьер.
✔️Вы купили квартиру и не знаете с чего начать?
✔️Вы знаете с чего начать, знаете что хотите, но как это всё скомпоновать,- загадка?
‼️А ещё задумывались ли Вы над тем, что можно сэкономить Ваше время и бюджет,- по средствам дизайн-проекта??!
✅Да, это так. В сравнении с общими затратами на ремонт, сумма за дизайн- проект,- не велика.
Заранее обсуждается бюджет проекта. Плюс Вы получаете комплектацию, и знаете где и что купить, по какой стоимости.
✅Выбирая работу с дизайнером, как минимум, Вы получаете:
🔹визуализацию всех ракурсов помещений;
🔹необходимый и достаточный комплект чертежей для строителей;
🔹комплектацию проекта.
🔸Плюс авторский надзор и сопровождение ремонта до самого завершения.
На выполнение работ заключается договор.
Есть своя ремонтная бригадa.
- Услуги
- Архитектурные проекты. Дизайн-проекты интерьеров жилых и общественных пространств
- Регионы обслуживания
- Ростов-на-Дону
- Ростовская область
- Москва
- Московская область
- Краснодар
- Краснодарский край
- Россия
- Адрес
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Халтуринский 157/64
344016 Ростов-на-Дону, Россия
Россия
+7-9287707040 anarchi.pro
г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский 157/64