Сделайте первый шаг ,- внесите прекрасное в жизнь!





Студия дизайна и архитектуры “AnArchi” - команда специалистов, работающих для Вас в ONLINE и OFFLINE режиме.

Создаём и реализуем проекты частных и коммерческих интерьеров.





✅В чем Ваш запрос:





✔️Обновить свой существующий интерьер.

✔️Вы купили квартиру и не знаете с чего начать?

✔️Вы знаете с чего начать, знаете что хотите, но как это всё скомпоновать,- загадка?





‼️А ещё задумывались ли Вы над тем, что можно сэкономить Ваше время и бюджет,- по средствам дизайн-проекта??!





✅Да, это так. В сравнении с общими затратами на ремонт, сумма за дизайн- проект,- не велика.

Заранее обсуждается бюджет проекта. Плюс Вы получаете комплектацию, и знаете где и что купить, по какой стоимости.





✅Выбирая работу с дизайнером, как минимум, Вы получаете:





🔹визуализацию всех ракурсов помещений;

🔹необходимый и достаточный комплект чертежей для строителей;

🔹комплектацию проекта.

🔸Плюс авторский надзор и сопровождение ремонта до самого завершения.





На выполнение работ заключается договор.

Есть своя ремонтная бригадa.