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AnARCHI
Дизайнеры интерьера Ростов-на-Дону, Россия
Обзор 15Проекты (15) 2Книги идей (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира ЖК "Анастасия", AnARCHI AnARCHI Гостиная в стиле минимализм
    Квартира ЖК "Анастасия", AnARCHI AnARCHI Гостиная в стиле минимализм
    Квартира ЖК "Анастасия", AnARCHI AnARCHI Гостиная в стиле минимализм
    +25
    Квартира ЖК "Анастасия"
    ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ ДОМА, AnARCHI AnARCHI Гостиная в стиле минимализм
    ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ ДОМА, AnARCHI AnARCHI Гостиная в стиле минимализм
    ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ ДОМА, AnARCHI AnARCHI Гостиная в стиле минимализм
    +6
    ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ ДОМА
    КВАРТИРА ДЛЯ СЕМЬИ, AnARCHI AnARCHI Спальня в стиле минимализм
    КВАРТИРА ДЛЯ СЕМЬИ, AnARCHI AnARCHI Спальня в стиле минимализм
    КВАРТИРА ДЛЯ СЕМЬИ, AnARCHI AnARCHI Спальня в стиле минимализм
    +17
    КВАРТИРА ДЛЯ СЕМЬИ
    СТУДИЯ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ, AnARCHI AnARCHI Гостиная в стиле минимализм
    СТУДИЯ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ, AnARCHI AnARCHI Гостиная в стиле минимализм
    СТУДИЯ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ, AnARCHI AnARCHI Гостиная в стиле минимализм
    +12
    СТУДИЯ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ
    1К КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ ПАРЫ, AnARCHI AnARCHI балконы
    1К КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ ПАРЫ, AnARCHI AnARCHI балконы
    1К КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ ПАРЫ, AnARCHI AnARCHI балконы
    +21
    1К КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ ПАРЫ
    ДВУХУРОВНЕВАЯ КВАРТИРА, AnARCHI AnARCHI Гостиные в эклектичном стиле
    ДВУХУРОВНЕВАЯ КВАРТИРА, AnARCHI AnARCHI Гостиные в эклектичном стиле
    ДВУХУРОВНЕВАЯ КВАРТИРА, AnARCHI AnARCHI Гостиные в эклектичном стиле
    +24
    ДВУХУРОВНЕВАЯ КВАРТИРА
    Показать все 15 проекты

    Сделайте первый шаг ,- внесите прекрасное в жизнь!


    Студия дизайна и архитектуры “AnArchi” - команда специалистов, работающих для Вас в ONLINE и OFFLINE режиме.

    Создаём и реализуем проекты частных и коммерческих интерьеров.


    ✅В чем Ваш запрос:


    ✔️Обновить свой существующий интерьер.

    ✔️Вы купили квартиру и не знаете с чего начать?

    ✔️Вы знаете с чего начать, знаете что хотите, но как это всё скомпоновать,- загадка?


    ‼️А ещё задумывались ли Вы над тем, что можно сэкономить Ваше время и бюджет,- по средствам дизайн-проекта??!


    ✅Да, это так. В сравнении с общими затратами на ремонт, сумма за дизайн- проект,- не велика.

    Заранее обсуждается бюджет проекта. Плюс Вы получаете комплектацию, и знаете где и что купить, по какой стоимости.


    ✅Выбирая работу с дизайнером, как минимум, Вы получаете:


    🔹визуализацию всех ракурсов помещений;

    🔹необходимый и достаточный комплект чертежей для строителей;

    🔹комплектацию проекта.

    🔸Плюс авторский надзор и сопровождение ремонта до самого завершения.


    На выполнение работ заключается договор.

    Есть своя ремонтная бригадa.

    Услуги
    Архитектурные проекты. Дизайн-проекты интерьеров жилых и общественных пространств
    Регионы обслуживания
    • Ростов-на-Дону
    • Ростовская область
    • Москва
    • Московская область
    • Краснодар
    • Краснодарский край
    • Россия
    Адрес
    Халтуринский 157/64
    344016 Ростов-на-Дону, Россия
    Россия
    +7-9287707040 anarchi.pro
    Законное владение

    г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский 157/64

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