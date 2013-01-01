«Студия 3.14» — это команда единомышленников — дизайнеров и архитекторов, образовавшаяся в 2013 году и работающая в Москве. Имея опыт самостоятельной работы в области дизайна интерьеров, мы объединились, чтобы в общих проектах воплощать вдохновляющую нас идею создания пространств для жизни.
- Услуги
- Подготовка планировочных решений
- 3d визуализация интерьера
- комплект строительных чертежей
- подбор мебели и материалов
- сопровождение закупок и заказов
- авторский надзор за ремонтными работами
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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1-й Волконский переулок, 13с2
119334 Москва
Россия
+7-4993981733 studio3-14.ru