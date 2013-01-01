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«Студия 3.14»
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 21Проекты (21) 0Книги идей (0)
Отзыв (8)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Индустриальный кантри, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Детская комнатa в стиле кантри
    Индустриальный кантри, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Детская комнатa в стиле кантри
    Индустриальный кантри, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Детская комнатa в стиле кантри
    +20
    Индустриальный кантри
    Отражая реальность, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Гостиная в стиле лофт
    Отражая реальность, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Гостиная в стиле лофт
    Отражая реальность, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Гостиная в стиле лофт
    +28
    Отражая реальность
    Современная классика в холодных тонах, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Гостиная в классическом стиле
    Современная классика в холодных тонах, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Встроенные кухни
    Современная классика в холодных тонах, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Гостиная в стиле минимализм
    +26
    Современная классика в холодных тонах
    Брутальный эко-урбанизм, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Гостиная в стиле лофт
    Брутальный эко-урбанизм, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Гостиная в стиле лофт
    Брутальный эко-урбанизм, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Гостиная в стиле лофт
    +28
    Брутальный эко-урбанизм
    Минимализм с элементами лофта, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Гостиная в стиле минимализм
    Минимализм с элементами лофта, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Встроенные кухни
    Минимализм с элементами лофта, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Спальня в стиле минимализм
    +36
    Минимализм с элементами лофта
    Дворянское гнездо в Триумф Паласе, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Гостиная в классическом стиле
    Дворянское гнездо в Триумф Паласе, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Гостиная в классическом стиле
    Дворянское гнездо в Триумф Паласе, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Гостиная в классическом стиле
    +24
    Дворянское гнездо в Триумф Паласе
    Показать все 21 проекты

    «Студия 3.14» — это команда единомышленников — дизайнеров и архитекторов, образовавшаяся в 2013 году и работающая в Москве.  Имея опыт самостоятельной работы в области дизайна интерьеров, мы объединились, чтобы в общих проектах воплощать вдохновляющую нас идею создания пространств для жизни.

    Услуги
    • Подготовка планировочных решений
    • 3d визуализация интерьера
    • комплект строительных чертежей
    • подбор мебели и материалов
    • сопровождение закупок и заказов
    • авторский надзор за ремонтными работами
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    1-й Волконский переулок, 13с2
    119334 Москва
    Россия
    +7-4993981733 studio3-14.ru

    Отзыв

    romanbystrov28
    Сразу видно, что дизайнеры зарабатывают не на дизайне, а на материалах, которые закладывают в проект. Возникают сомнения в порядочности компании и что они преследуют интересы клиента, а не интересы своего кошелька.
    почти 2 года назад
    Дата проекта: Май 2020
    Редактировать
    Irina Zinovich
    Я хотела квартиру студию сделать максимально просторной и наполненной воздухом и светом и обязательно выделить зоны для личной территории каждого человека, в этом мне помогла команда 3,14 - они прекрасно проработали пространство с учетом моих пожеланий. Результат превзошел мои ожидания! Спасибо!
    больше 1 года назад
    Анна Рыжкова
    Благодарю студию 3.14 за выполненную работу по дизайн-проекту таунхауса на юго-западе Москвы и авторскому надзору! Ребята помогли нам воплотить в реальность наши разрозненные и нечеткие образы, уловили настроение и стиль, были всегда доброжелательны и отзывчивы. В случае возникновения вопросов, всегда были готовы помочь. Я рекомендовала студию своим друзьям, и у них также получился прекрасный результат. Хочется особенно поблагодарить сотрудников за проделанную работу, чувство стиля, красоты и гармонии, воплощенное в интерьере, за теплое и душевное отношение к клиентам.
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 8

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