Производство и монтаж террасной доски из ДПК и террасных ограждений.
Компания "Novadeck" предлагает широкий выбор
доступной террасной доски из ДПК и террасных ограждений.
За счет собственного производства и ответственного подхода, цена на нашу продукцию не подвергается наценке, а все заказы выполняются точно в срок.
Вся продукция сертифицирована, запатентована, и аналогов, в настоящее время на рынке не имеет.
- Услуги
- Производство и монтаж террасной доски из ДПК и террасных ограждений.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 1, стр. 1.
129344 Москва
Россия
+7-4951182217 террасная-доска-декинг.рф
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129344,
г. Москва, ул. Енисейская, д. 1, стр. 1.