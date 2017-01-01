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Novadeck
Напольное покрытие Москва
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Отзыв (4)
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    Производство и монтаж террасной доски из ДПК и террасных ограждений.

    Компания "Novadeck" предлагает широкий выбор
    доступной террасной доски из ДПК и террасных ограждений.

    За счет собственного производства и ответственного подхода, цена на нашу продукцию не подвергается наценке, а все заказы выполняются точно в срок.

    Вся продукция сертифицирована, запатентована, и аналогов, в настоящее время на рынке не имеет.

    Услуги
    Производство и монтаж террасной доски из ДПК и террасных ограждений.
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 1, стр. 1.
    129344 Москва
    Россия
    +7-4951182217 террасная-доска-декинг.рф
    Законное владение

    129344,

    г. Москва, ул. Енисейская, д. 1, стр. 1.

    Отзыв

    Дмитрий Подогов
    Отвратительное качество. Доска рассыпалась в труху через год.
    больше 3 лет назад
    Тарас Титов
    Порядочная компания. Стоимость на доску более чем разумная, ДПК сделана хорошо и настильщики компании всё положили отлично. По итогу, всё получилось даже симпатичнее, чем я предполагал, хоть и подбирал и прикидывал всё сам, до этого.
    около 4 лет назад
    Роман Литвинов
    В мае 2017 данная фирма выполнила мне настил крыльца дома и настил открытой площадки для отдыха, около сада. Монтаж осуществляли Алексей и Дмитрий.По прошествии года могу оставить отзыв: работы сделаны технологично, взяты во внимание особенности строения крыльца. На данный момент, состояние пола,на обоих участках достойное.
    почти 4 года назад
    Показать все отзывы – 4
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