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ООО <q>Современные мебельные технологии</q>
Мебель и аксессуары Кострома
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  • Стать Премиум
    • Уличная мебель Bjork для сада, террас, веранды, ООО "Современные мебельные технологии" ООО 'Современные мебельные технологии' Балкон, веранда и террасаМебель Изделия из древесины Коричневый
    Уличная мебель Bjork для сада, террас, веранды, ООО "Современные мебельные технологии" ООО 'Современные мебельные технологии' Балкон, веранда и террасаМебель Изделия из древесины Коричневый
    Уличная мебель Bjork для сада, террас, веранды, ООО "Современные мебельные технологии" ООО 'Современные мебельные технологии' Балкон, веранда и террасаМебель Изделия из древесины Коричневый
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    Уличная мебель Bjork для сада, террас, веранды

             Компания Bjork занимается производством мебели outdoor. Нашу продукцию отличает интересный, современный дизайн. Bjork- это стиль и комфорт. Мы с любовью создаём качественные, экологически чистые и оригинальные столы и кресла, подвесные качели и шезлонги, скамьи и стулья из термодревесины, лаконичного и благородного материала, который приобретая уникальные свойства, становится долговечным, сохраняет свою естественность и выраженную текстуру. Широкий ассортимент изделий от компании Bjork позволит подобрать единый набор мебели, выбрать яркий акцент и создать эксклюзив, который будет только у вас. Создавая свой собственный мир вместе с Bjork, вы строите атмосферу, где будет комфортно и уютно самым близким и дорогим вам людям.

    Услуги
    • продажа мебели
    • изготовление мебели на заказ
    Регионы обслуживания
    Россия и Кострома
    Адрес
    156009, г. Кострома ул. Красная Байдарка дом 2 литер Ц
    156009 Кострома
    Россия
    +7-9254493191
    Законное владение

    156009, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д.2, литер Ц

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