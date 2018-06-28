Компания Bjork занимается производством мебели outdoor. Нашу продукцию отличает интересный, современный дизайн. Bjork- это стиль и комфорт. Мы с любовью создаём качественные, экологически чистые и оригинальные столы и кресла, подвесные качели и шезлонги, скамьи и стулья из термодревесины, лаконичного и благородного материала, который приобретая уникальные свойства, становится долговечным, сохраняет свою естественность и выраженную текстуру. Широкий ассортимент изделий от компании Bjork позволит подобрать единый набор мебели, выбрать яркий акцент и создать эксклюзив, который будет только у вас. Создавая свой собственный мир вместе с Bjork, вы строите атмосферу, где будет комфортно и уютно самым близким и дорогим вам людям.