Под маркой LUCIA TUCCI компания производит широкий спектр декоративной светотехники – люстры, бра, настольные лампы, торшеры, точечный свет. ЛУЧИЯ ТУЧЧИ РУС, является дочерним предприятием итальянской фирмы LUCIA TUCCI S.R.L.
Наше призвание – это развитие бренда на территории России и СНГ. Куратором Российского подразделения со стороны Италии является Директор по развитию Lucia Tucci SRL –Туллио Ломбарди, который знаком с особенностями Российского рынка. Он также является постоянным участником многих международных выставок, в которых принимает участие компания, в том числе выставки InterLight, Hong-Kong lighting fair и др.
Также компания создает эксклюзивные светильники по индивидуальным заказам.
Для узнаваемости и продвижения бренда компания регулярно участвует в выставках, организовывает фотосессии и видеоклипы, является участником популярных телепередач на ТВ и многое другое.
- Услуги
- Производство и продажа декоративного освещения
- Регионы обслуживания
- Весь МИР!
- Награды компании
- Диплом участника выставки: MOSCOW INTERLIGHT 2013-2017, HOMI RUSSIA 2014, HONG-KONG INTERNATIONAL LIGHTING FAIR 2014. Участие в программах на ТВ:
Квартирный вопрос,
Дачный ответ.
- Адрес
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ул. Рябиновая, дом 26, строение 2
121471 Москва
Россия
+7-4952120604 luciatucci.ru
117292, г. Москва, Ул.Профсоюзная дом 18 корпус 1