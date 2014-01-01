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LUCIA TUCCI
Освещение Москва
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    Под маркой LUCIA TUCCI компания производит широкий спектр декоративной светотехники – люстры, бра, настольные лампы, торшеры, точечный свет. ЛУЧИЯ ТУЧЧИ РУС, является дочерним предприятием итальянской фирмы LUCIA TUCCI S.R.L.

    Наше призвание – это развитие бренда на территории России и СНГ. Куратором Российского подразделения со стороны Италии является Директор по развитию Lucia Tucci SRL –Туллио Ломбарди, который знаком с особенностями Российского рынка. Он также является постоянным участником многих международных выставок, в которых принимает участие компания, в том числе выставки InterLight, Hong-Kong lighting fair и др.

    Также компания создает эксклюзивные светильники по индивидуальным заказам.


    Для узнаваемости и продвижения бренда компания регулярно участвует в выставках, организовывает фотосессии и видеоклипы, является участником популярных телепередач на ТВ и многое другое.

    Услуги
    Производство и продажа декоративного освещения
    Регионы обслуживания
    Весь МИР!
    Награды компании
    Диплом участника выставки: MOSCOW INTERLIGHT 2013-2017, HOMI RUSSIA 2014, HONG-KONG INTERNATIONAL LIGHTING FAIR 2014. Участие в программах на ТВ: Квартирный вопрос, Дачный ответ.
    Адрес
    ул. Рябиновая, дом 26, строение 2
    121471 Москва
    Россия
    +7-4952120604 luciatucci.ru
    Законное владение

    117292, г. Москва, Ул.Профсоюзная дом 18 корпус 1

    Отзыв

    Сергей Малахов
    около 4 лет назад
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