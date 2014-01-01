Под маркой LUCIA TUCCI компания производит широкий спектр декоративной светотехники – люстры, бра, настольные лампы, торшеры, точечный свет. ЛУЧИЯ ТУЧЧИ РУС, является дочерним предприятием итальянской фирмы LUCIA TUCCI S.R.L.

Наше призвание – это развитие бренда на территории России и СНГ. Куратором Российского подразделения со стороны Италии является Директор по развитию Lucia Tucci SRL –Туллио Ломбарди, который знаком с особенностями Российского рынка. Он также является постоянным участником многих международных выставок, в которых принимает участие компания, в том числе выставки InterLight, Hong-Kong lighting fair и др.

Также компания создает эксклюзивные светильники по индивидуальным заказам.



Для узнаваемости и продвижения бренда компания регулярно участвует в выставках, организовывает фотосессии и видеоклипы, является участником популярных телепередач на ТВ и многое другое.