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DOMINANTA100%DESIGN
Дизайнеры интерьера Тюмень
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • HOUSE with HORSES, DOMINANTA100%DESIGN: Переливные бассейны в Translation missing: ru.style.переливные-бассейны.aziatskiy. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Азиатский
    HOUSE with HORSES, DOMINANTA100%DESIGN: Переливные бассейны в Translation missing: ru.style.переливные-бассейны.aziatskiy. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Азиатский
    HOUSE with HORSES, DOMINANTA100%DESIGN: Переливные бассейны в Translation missing: ru.style.переливные-бассейны.aziatskiy. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Азиатский
    +5
    HOUSE with HORSES
    Night In Paris, DOMINANTA100%DESIGN: Гостиная в Translation missing: ru.style.гостиная.eklektichnyy. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Эклектичный
    Night In Paris, DOMINANTA100%DESIGN: Гостиная в Translation missing: ru.style.гостиная.eklektichnyy. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Эклектичный
    Night In Paris, DOMINANTA100%DESIGN: Гостиная в Translation missing: ru.style.гостиная.eklektichnyy. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Эклектичный
    +5
    Night In Paris
    Салют , DOMINANTA100%DESIGN: Гостиная в Translation missing: ru.style.гостиная.minimalizm. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Минимализм
    Салют , DOMINANTA100%DESIGN: Гостиная в Translation missing: ru.style.гостиная.minimalizm. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Минимализм
    Салют , DOMINANTA100%DESIGN: Гостиная в Translation missing: ru.style.гостиная.minimalizm. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Минимализм
    +4
    Салют
    Детские , DOMINANTA100%DESIGN: Детские спальни в Translation missing: ru.style.детские-спальни.modern. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Модерн
    Детские , DOMINANTA100%DESIGN: Детские спальни в Translation missing: ru.style.детские-спальни.modern. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Модерн
    Детские , DOMINANTA100%DESIGN: Детские спальни в Translation missing: ru.style.детские-спальни.modern. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Модерн
    +14
    Детские
    МЫС, DOMINANTA100%DESIGN: Загородные дома в Translation missing: ru.style.загородные-дома.klassicheskiy. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Классический
    МЫС, DOMINANTA100%DESIGN: Загородные дома в Translation missing: ru.style.загородные-дома.klassicheskiy. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Классический
    МЫС, DOMINANTA100%DESIGN: Лестницы в Translation missing: ru.style.лестницы.klassicheskiy. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Классический
    +6
    МЫС
    Столичный , DOMINANTA100%DESIGN: Гостиная в Translation missing: ru.style.гостиная.eklektichnyy. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Эклектичный
    Столичный , DOMINANTA100%DESIGN: Столовые комнаты в Translation missing: ru.style.столовые-комнаты.eklektichnyy. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Эклектичный
    Столичный , DOMINANTA100%DESIGN: Столовые комнаты в Translation missing: ru.style.столовые-комнаты.eklektichnyy. Автор – DOMINANTA100%DESIGN, Эклектичный
    +14
    Столичный
    Показать все 7 проекты

    С момента основания в 2007 году  приоритетом DOMINANTA

    является осуществление деятельности в соответствии с Международными профессиональными стандартами. Именно этот ориентир задает вектор развития и совершенствования на протяжении уже более 15 лет .

    Индивидуальный подход и ответственность позволили реализовать самые масштабные и значимые частные и общественные проекты .

    Открытость для сотрудничества с теми , кто разделяет наши ценности .


    Услуги
    • дизайн интерьера
    • архитектура
    • ландшафтный дизайн
    • авторский надзор
    • комплектация
    • декорирование
    • управление проектами
    Регионы обслуживания
    Москва, Тюмень и Сочи
    Адрес
    Свердлова ,5
    625002 Тюмень
    Россия
    +7-9058240308 www.dominanta.su
    Законное владение

    625000, Тюмень, ул. Свердлова,5 СОЛО-ЦЕНТР

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