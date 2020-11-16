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Доминанта
Дизайнеры интерьера Тюмень
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Салют , Доминанта Доминанта Гостиная в стиле минимализм
    Салют , Доминанта Доминанта Гостиная в стиле минимализм
    Салют , Доминанта Доминанта Гостиная в стиле минимализм
    +4
    Салют
    Детские , Доминанта Доминанта Детские спальни
    Детские , Доминанта Доминанта Детские спальни
    Детские , Доминанта Доминанта Детские спальни
    +14
    Детские
    МЫС, Доминанта Доминанта Загородные дома
    МЫС, Доминанта Доминанта Загородные дома
    МЫС, Доминанта Доминанта Лестницы
    +6
    МЫС
    Столичный , Доминанта Доминанта Гостиные в эклектичном стиле
    Столичный , Доминанта Доминанта Столовая комната в эклектичном стиле
    Столичный , Доминанта Доминанта Столовая комната в эклектичном стиле
    +14
    Столичный
    Европейский, Доминанта Доминанта Гостиная в стиле модерн
    Европейский, Доминанта Доминанта Маленькие спальни
    Европейский, Доминанта Доминанта Гостиная в стиле модерн
    +12
    Европейский
    УСАДЬБА REGINA, Доминанта Доминанта
    УСАДЬБА REGINA, Доминанта Доминанта
    УСАДЬБА REGINA, Доминанта Доминанта
    +7
    УСАДЬБА REGINA
    Показать все 8 проекты

    С момента основания в 2007 году  приоритетом DOMINANTA

    является осуществление деятельности в соответствии с Международными профессиональными стандартами. Именно этот ориентир задает вектор развития и совершенствования на протяжении уже более 13 лет .

    Индивидуальный подход и ответственность позволили реализовать самые масштабные и значимые частные и общественные проекты .

    Открытость для сотрудничества с теми , кто разделяет наши ценности .


    Услуги
    • дизайн интерьера
    • архитектура
    • ландшафтный дизайн
    • авторский надзор
    • комплектация
    • декорирование
    • управление проектами
    Регионы обслуживания
    Москва и УРФО
    Адрес
    Свердлова ,5
    625007 Тюмень
    Россия
    +7-9058240308 www.instagram.com/dominantadesign
    Законное владение

    625000, Тюмень, ул. Свердлова,5 СОЛО-ЦЕНТР

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