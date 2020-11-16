С момента основания в 2007 году приоритетом DOMINANTA
является осуществление деятельности в соответствии с Международными профессиональными стандартами. Именно этот ориентир задает вектор развития и совершенствования на протяжении уже более 13 лет .
Индивидуальный подход и ответственность позволили реализовать самые масштабные и значимые частные и общественные проекты .
Открытость для сотрудничества с теми , кто разделяет наши ценности .
- Услуги
- дизайн интерьера
- архитектура
- ландшафтный дизайн
- авторский надзор
- комплектация
- декорирование
- управление проектами
- Регионы обслуживания
- Москва и УРФО
- Адрес
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Свердлова ,5
625007 Тюмень
Россия
+7-9058240308 www.instagram.com/dominantadesign
Законное владение
625000, Тюмень, ул. Свердлова,5 СОЛО-ЦЕНТР