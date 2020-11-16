С момента основания в 2007 году приоритетом DOMINANTA

является осуществление деятельности в соответствии с Международными профессиональными стандартами. Именно этот ориентир задает вектор развития и совершенствования на протяжении уже более 13 лет .

Индивидуальный подход и ответственность позволили реализовать самые масштабные и значимые частные и общественные проекты .

Открытость для сотрудничества с теми , кто разделяет наши ценности .



