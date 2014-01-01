Мы делаем пространство для вашей жизни. Любое помещение, в котором человек находится большую часть своего времени, достойно особого внимания. Именно поэтому атмосфера в доме очень важна для комфортного существования. Тут и приходим мы!
Мы создаем эту атмосферу. Мы не просто делаем ремонт с учетом сочетаемости стилей и цветов, а делаем единое пространство, в котором все максимально удобно, функционально и красиво.
- Услуги
- Дизайн интерьера, архитектура и визуализация
- Регионы обслуживания
- Краснодарский край и Москва и МО
- Награды компании
- 2-е место в конкурсе
Битва дизайнеров 2014по ЮФО, Победитель во Всероссийском конкурсе на звание лучших предпринимателей в области дизайна «Дизайн-трансформация 2015», Член союза дизайнеров России с 2014 г.
- Адрес
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ул. Кубанская набережная 2
350000 Краснодар
Россия
+7-9180143636 oneplace.su