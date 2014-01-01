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OnePlace studio interior design
Дизайнеры интерьера Краснодар
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Проекты

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    • Однушка на 78 м. кв., OnePlace studio interior design OnePlace studio interior design Гостиные в эклектичном стиле
    Однушка на 78 м. кв., OnePlace studio interior design OnePlace studio interior design Гостиные в эклектичном стиле
    Однушка на 78 м. кв., OnePlace studio interior design OnePlace studio interior design Гостиные в эклектичном стиле
    +19
    Однушка на 78 м. кв.
    3-к квартира "Немецкая деревня", OnePlace studio interior design OnePlace studio interior design Гостиная в стиле минимализм
    3-к квартира "Немецкая деревня", OnePlace studio interior design OnePlace studio interior design Кухня в стиле минимализм
    3-к квартира "Немецкая деревня", OnePlace studio interior design OnePlace studio interior design Гостиная в стиле минимализм
    +32
    3-к квартира "Немецкая деревня"
    Resident open bar, OnePlace studio interior design OnePlace studio interior design
    Resident open bar, OnePlace studio interior design OnePlace studio interior design
    Resident open bar, OnePlace studio interior design OnePlace studio interior design
    +12
    Resident open bar

    Мы делаем пространство для вашей жизни. Любое помещение, в котором человек находится большую часть своего времени, достойно особого внимания. Именно поэтому атмосфера в доме очень важна для комфортного существования. Тут и приходим мы!

    Мы создаем эту атмосферу. Мы не просто делаем ремонт с учетом сочетаемости стилей и цветов, а делаем единое пространство, в котором все максимально удобно, функционально и красиво.

    Услуги
    Дизайн интерьера, архитектура и визуализация
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край и Москва и МО
    Награды компании
    2-е место в конкурсе Битва дизайнеров 2014 по ЮФО, Победитель во Всероссийском конкурсе на звание лучших предпринимателей в области дизайна «Дизайн-трансформация 2015», Член союза дизайнеров России с 2014 г.
    Адрес
    ул. Кубанская набережная 2
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9180143636 oneplace.su
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