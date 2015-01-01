Архитектор-дизайнер интерьера Мария Грин известна широкой аудитории как
ведущая телепрограмм "Про декор" на ТНТ и "Тайная комната" на канале
"Пятница". Имеет многолетний опыт успешной работы в качестве частного
дизайнера и организаторов собственной студии. В портфолио Марии — более
500 успешно выполненных дизайн-проектов квартир, домов и таунхаусов, а
также гостиниц, ресторанов, салонов красоты и спа.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Дизайн квартиры
- Дизайн дома
- Дизайн коттеджа
- Дизайн таунхауса
- Дизайн пентхауса
- Дизайн фасада
- Архитектурное проектирование
- Показать все 8 услуги
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- Вся Россия
- Красногорск
- Адрес
-
ул. Авангардная, д. 2 кв. 211
143401 Красногорск
Россия
+7-9250667771 green-interiors.ru
143401, Московская обл., г. Красногорск, ул. Авангардная, д. 2 кв. 211