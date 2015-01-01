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Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»
Дизайнеры интерьера Красногорск
Обзор 95Проекты (95) 0Книги идей (0)
Отзыв (8)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Модульная дача. Проект недорогого дачного дома, Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Сборные дома Белый
    Модульная дача. Проект недорогого дачного дома, Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Дома в стиле минимализм Белый
    Модульная дача. Проект недорогого дачного дома, Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Сборные гаражи Белый
    +16
    Модульная дача. Проект недорогого дачного дома
    Дизайн дома у моря на Кипре, Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Столовая комната в стиле минимализм
    Дизайн дома у моря на Кипре, Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн дома у моря на Кипре, Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Столовая комната в стиле минимализм
    +91
    Дизайн дома у моря на Кипре
    Двухэтажная квартира, Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Гостиная в рустикальном стиле
    Двухэтажная квартира, Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Гостиная в рустикальном стиле
    Двухэтажная квартира, Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Гостиная в рустикальном стиле
    +38
    Двухэтажная квартира
    Дизайн таунхауса 100 кв. м в Куркино, Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Кухня в стиле модерн
    Дизайн таунхауса 100 кв. м в Куркино, Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Кухня в стиле модерн
    Дизайн таунхауса 100 кв. м в Куркино, Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Лестницы
    +34
    Дизайн таунхауса 100 кв. м в Куркино
    Дизайн 4-комнатной квартиры в Москве, Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Столовая комната в классическом стиле
    Дизайн 4-комнатной квартиры в Москве, Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Столовая комната в классическом стиле
    Дизайн 4-комнатной квартиры в Москве, Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Гостиная в классическом стиле
    +37
    Дизайн 4-комнатной квартиры в Москве
    Дизайн двухуровневой квартиры в ЖК «Николин Парк», Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Дизайн двухуровневой квартиры в ЖК «Николин Парк», Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Дизайн двухуровневой квартиры в ЖК «Николин Парк», Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Гостиная в классическом стиле Бежевый
    +41
    Дизайн двухуровневой квартиры в ЖК «Николин Парк»
    Показать все 95 проекты

    Архитектор-дизайнер интерьера Мария Грин известна широкой аудитории как

    ведущая телепрограмм "Про декор" на ТНТ и "Тайная комната" на канале

    "Пятница". Имеет многолетний опыт успешной работы в качестве частного

    дизайнера и организаторов собственной студии. В портфолио Марии — более

    500 успешно выполненных дизайн-проектов квартир, домов и таунхаусов, а

    также гостиниц, ресторанов, салонов красоты и спа.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн квартиры
    • Дизайн дома
    • Дизайн коттеджа
    • Дизайн таунхауса
    • Дизайн пентхауса
    • Дизайн фасада
    • Архитектурное проектирование
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская обл.
    • Вся Россия
    • Красногорск
    Адрес
    ул. Авангардная, д. 2 кв. 211
    143401 Красногорск
    Россия
    +7-9250667771 green-interiors.ru
    Законное владение

    143401, Московская обл., г. Красногорск, ул. Авангардная, д. 2 кв. 211

    Отзыв

    Александр Денисов
    Перед дизайн-студией Руслана и Марии Грин была поставлена сложная задача по оформлению интерьера в купольном доме. Очень довольны результатом проекта, ребята сделали работу на высоком профессиональном уровне. Поразила способность дизайнеров сочетать разные стили в одной тематической гамме, благодаря чему у нас в доме царит теплота и уют, а оформление комнат уникально и неповторимо.
    около 7 лет назад
    Дата проекта: Сентябрь 2014
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    Анна Ярославская Анна Ярославская
    Обратились в Студию для создания дизайн-проекта хостела. Хотелось, чтоб помогли сделать такое место, в которое люди возвращались снова и снова и рекомендовали своим друзьям. Ребята к делу подошли ответственно, узнали все наши пожелания. Получилось весьма эргономично, в соответствие с требованиями безопасности, т.е. учли всю нюансы именно нашего проекта. Кстати, помогли с оформлением даже фасадной вывески, хотя мы сначала даже недооценивали ее значимость.
    около 7 лет назад
    Дата проекта: Октябрь 2014
    Редактировать
    Инна Павлова
    По рекомендации друзей заказывали в Студии дизайна интерьера Руслана и Марии Грин дизайн-проект интерьера нашей трёхкомнатной квартиры и нисколько не пожалели об этом. Нам были предложены оригинальные идеи дизайна, которые сделали нашу квартиру очень уютной и просторной. Все детали были продуманы до мелочей, и всё было сделано настолько профессионально, что результат выполненной работы просто поразил нас.
    около 7 лет назад
    Дата проекта: Декабрь 2014
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    Показать все отзывы – 8

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