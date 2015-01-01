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Алюминстрой
Фасады Москва
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Проекты

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    • Новые объекты Алюминстрой в транспортной инфраструктуре Москвы, Алюминстрой Алюминстрой
    Новые объекты Алюминстрой в транспортной инфраструктуре Москвы, Алюминстрой Алюминстрой
    Новые объекты Алюминстрой в транспортной инфраструктуре Москвы, Алюминстрой Алюминстрой
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    Новые объекты Алюминстрой в транспортной инфраструктуре Москвы
    Облицовка фасада в новом терминале аэропорта "Шереметьево", Алюминстрой Алюминстрой
    Облицовка фасада в новом терминале аэропорта "Шереметьево", Алюминстрой Алюминстрой
    Облицовка фасада в новом терминале аэропорта "Шереметьево", Алюминстрой Алюминстрой
    Облицовка фасада в новом терминале аэропорта "Шереметьево"

    Алюминстрой – российский производитель алюминиевых композитных панелей для вентилируемых фасадов зданий и рекламных конструкций, компаундов, а так же дистрибьютор керамического гранита и терракотовых панелей для вентфасадов.

    Услуги
    • продажа алюминиевых композитных панелей
    • продажа терракотовых панелей
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • филиалы открыты в 12 крупных городах России
    • Москва
    Адрес
    ул. Кантемировская, д.58
    115477 Москва
    Россия
    +7-4952129221 www.aluminstroy.ru
    Законное владение

    115477 Москва, ул. Кантемировская, д.58

    Отзыв

    Максим Хитров
    почти 8 лет назад
    Павел Чернозубенко
    Профессионалы, производители, основатели в России направления вентфасадов из алюминиевых композитных панелей.
    около 8 лет назад
    Игорь Корниленко
    Занимаемся изготовлением разного рода рекламных конструкций и компания Алюминстрой на протяжении последних двух лет является нашим основным поставщиков материалов для производства рекламы. Нравится, что во-первых, у них широкий ассортимент материалов, что позволяет закупить все нужное в одном месте, а не у нескольких поставщиков. Во-вторых, в плане качества не подводят, брака нет. В третьих, цены приемлемые. Не могу сказать, что дешево, но адекватно, понятно за что платим. С поставками компания справляется хорошо.
    почти 4 года назад
    Показать все отзывы – 3
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