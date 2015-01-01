Алюминстрой – российский производитель алюминиевых композитных панелей для вентилируемых фасадов зданий и рекламных конструкций, компаундов, а так же дистрибьютор керамического гранита и терракотовых панелей для вентфасадов.
- Услуги
- продажа алюминиевых композитных панелей
- продажа терракотовых панелей
- Регионы обслуживания
- Россия
- филиалы открыты в 12 крупных городах России
- Москва
- Адрес
-
ул. Кантемировская, д.58
115477 Москва
Россия
+7-4952129221 www.aluminstroy.ru
Законное владение
115477 Москва, ул. Кантемировская, д.58