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PRETTY HOUSE PROJECT
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Минимализм для искушенных , PRETTY HOUSE PROJECT PRETTY HOUSE PROJECT Рабочий кабинет Освещение
    Минимализм для искушенных , PRETTY HOUSE PROJECT PRETTY HOUSE PROJECT Рабочий кабинет Хранение
    Минимализм для искушенных , PRETTY HOUSE PROJECT PRETTY HOUSE PROJECT ГостинаяМебель для медиа комнаты
    +16
    Минимализм для искушенных
    на 25 этаже, PRETTY HOUSE PROJECT PRETTY HOUSE PROJECT
    на 25 этаже, PRETTY HOUSE PROJECT PRETTY HOUSE PROJECT
    на 25 этаже, PRETTY HOUSE PROJECT PRETTY HOUSE PROJECT
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    на 25 этаже

    Для вашего удобства, мы оказываем услуги не только по созданию дизайн-проекта, но и по его воплощению. Наши строительные бригады умеют читать чертежи, знают как работать с проектом, выполняют работы без отклонений от Рабочего проекта.

    Еще важным является то, что наши строители знают технологию работы с различными видами материала, как со средним так и с дорогим ценовым сегментом. Поэтому, вы можете быть уверены, что на объекте будет порядок, плитку не разобьют, сантехнику смонтируют согласно технической документации, шумоизоляцию проложат эффективно, стены будут гладкими во всех местах, а не только там, где видно

    Услуги
    Концепция и планировочное решение (дизайнер и помощник) Фото-реалистичная визуализация (дизайнер и визуализатор) Рабочая документация (дизайнер и архитектор) Чертежи профильных направлений (4-5 профильных специалистов)
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
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    Адрес
    Ул. Арбат 23
    119019 Москва
    Россия
    +7910004307989852646691 www.house-pp.com
    Законное владение

    Ул. Арбат 23, Москва 

    119019, Россия   Тел. +7 (985) 264-6691  info@decor-pp.ru; www.house-pp.com;

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