Для вашего удобства, мы оказываем услуги не только по созданию дизайн-проекта, но и по его воплощению. Наши строительные бригады умеют читать чертежи, знают как работать с проектом, выполняют работы без отклонений от Рабочего проекта.

Еще важным является то, что наши строители знают технологию работы с различными видами материала, как со средним так и с дорогим ценовым сегментом. Поэтому, вы можете быть уверены, что на объекте будет порядок, плитку не разобьют, сантехнику смонтируют согласно технической документации, шумоизоляцию проложат эффективно, стены будут гладкими во всех местах, а не только там, где видно