Для вашего удобства, мы оказываем услуги не только по созданию дизайн-проекта, но и по его воплощению. Наши строительные бригады умеют читать чертежи, знают как работать с проектом, выполняют работы без отклонений от Рабочего проекта.
Еще важным является то, что наши строители знают технологию работы с различными видами материала, как со средним так и с дорогим ценовым сегментом. Поэтому, вы можете быть уверены, что на объекте будет порядок, плитку не разобьют, сантехнику смонтируют согласно технической документации, шумоизоляцию проложат эффективно, стены будут гладкими во всех местах, а не только там, где видно
- Услуги
- Концепция и планировочное решение (дизайнер и помощник) Фото-реалистичная визуализация (дизайнер и визуализатор) Рабочая документация (дизайнер и архитектор) Чертежи профильных направлений (4-5 профильных специалистов)
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- https://www.house-pp.com/fullscreen-page/comp-jipx0cr8/7bc9fbe9-5b07-49d4-85c3-1f7f6ccb7aa8/0/%3Fi%3D0%26p%3DmainPage%26s%3Dstyle-jior9ndc
- Адрес
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Ул. Арбат 23
119019 Москва
Россия
+7910004307989852646691 www.house-pp.com
Ул. Арбат 23, Москва
119019, Россия Тел. +7 (985) 264-6691 info@decor-pp.ru; www.house-pp.com;