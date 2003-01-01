Декораторы Елена Чаброва и Ольга Чебышева - выпускницы школы дизайна интерьера «Детали».С момента окончания «Деталей» до настоящего времени сотрудничают с архитектурным бюро Дмитрия Великовского «Артистик Дизайн», создавая проекты как в рамках бюро, так и в рамках дуэта «ChDecoration»

Проекты Елены и Ольги включают в себя как полный цикл работ по отделке и декорированию помещений, так и ведение отдельных этапов - подготовку архитектурного и дизайн-проекта, авторский контроль за строительными и ремонтными работами, подбор предметов искусства и декора, а так же отдельные консультации по дизайну, декору и текстильному оформлению пространства.