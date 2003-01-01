Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Chdecoration
Дизайнеры интерьера 121069
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в Подмосковье, Chdecoration Chdecoration Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Дом в Подмосковье, Chdecoration Chdecoration Гостиные в эклектичном стиле
    Дом в Подмосковье, Chdecoration Chdecoration Гостиные в эклектичном стиле
    +7
    Дом в Подмосковье
    Таунхаус в Подмосковье, Chdecoration Chdecoration Спальня в классическом стиле
    Таунхаус в Подмосковье, Chdecoration Chdecoration Детская комнатa в классическом стиле
    Таунхаус в Подмосковье, Chdecoration Chdecoration Столовая комната в классическом стиле
    +9
    Таунхаус в Подмосковье

    Декораторы Елена Чаброва и Ольга Чебышева - выпускницы школы дизайна интерьера «Детали».С момента окончания «Деталей» до настоящего времени сотрудничают с архитектурным бюро Дмитрия Великовского «Артистик Дизайн», создавая проекты как в рамках бюро, так и в рамках дуэта «ChDecoration»

    Проекты Елены и Ольги включают в себя как полный цикл работ по отделке и декорированию помещений, так и ведение отдельных этапов - подготовку архитектурного и дизайн-проекта, авторский контроль за строительными и ремонтными работами, подбор предметов искусства и декора, а так же отдельные консультации по дизайну, декору и текстильному оформлению пространства.

    Услуги
    архитектура и Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    121069
    Адрес
    Москва 121069
    Россия
      Add SEO element