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TENDERDESIGN.RU
Дизайнеры интерьера Казань
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    • Мы - студия Tenderdesign, творческая команда влюбленных в комфорт и жаждущих создавать пространства для жизни и работы, предлагаем услуги по реализации индивидуального дизайна квартир, офисов и частных домов.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • 3D визуализация
    • Комплектация
    • Авторский надзор
    • Эскизный проект объекта загородной недвижимости
    • Разработка дизайн-проекта
    Регионы обслуживания
    • Вся Россия
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Казань
    • Нижний Новгород
    • Екатеринбург
    Адрес
    420000 Казань
    Россия
    +7-9625725999 tenderdesign.ru
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