Мы - студия Tenderdesign, творческая команда влюбленных в комфорт и жаждущих создавать пространства для жизни и работы, предлагаем услуги по реализации индивидуального дизайна квартир, офисов и частных домов.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- 3D визуализация
- Комплектация
- Авторский надзор
- Эскизный проект объекта загородной недвижимости
- Разработка дизайн-проекта
- Регионы обслуживания
- Вся Россия
- Москва
- Санкт-Петербург
- Казань
- Нижний Новгород
- Екатеринбург
- Адрес
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420000 Казань
Россия
+7-9625725999 tenderdesign.ru