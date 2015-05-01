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Что мы знаем про архитектурную визуализацию? Часто ли мы
путаем такие изображения с фотографиями проектов дизайнеров интерьера и
архитекторов? Какое значение имеет работа визуализаторов для клиента
архитектурного бюро? В нашей…
Хороший газон на участке – это как натуральный паркет в доме, финишная отделка вашего участка. По нему приятно ходить босиком, он может стать ковром для детских игр и не даст сорнякам оккупировать ваши владения.
Спортивный уголок дома – это прекрасный способ держать себя в отличной форме даже при абсолютной нехватке времени. Это спорт и заряд бодрости всегда под рукой. Даже когда за окном идет дождь и нет возможности выйти на стадион, нес…