АртБюро365 - дизайнерский дуэт Оксаны Савчук и Ирины Баклановой. Мы знаем, как гармонично организовать пространство вашего дома, квартиры, коттеджа или офиса. Профессионально занимаемся дизайнерскими разработками помещений любой сложности. Основным направлением деятельности дуэта является создание современных дизайн-проектов, их разработка и реализация.
«Мы предпочитаем работать в тесном сотрудничестве с каждым клиентом. Индивидуальный подход и внимательное отношение к Заказчику - гарантия успеха!»
8925-889-85-59
- Услуги
- Архитектурное проектирование общественных и частных интерьеров разработка дизайн концепций Комплектация объектов
- Регионы обслуживания
- г. Москва и Московская обл.
- Адрес
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125195 Москва
Россия
+7-9258898559 www.instagram.com/oksanasavchuk_design