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ArtBuro365
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

Новый проект
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    • Проект дома 200 кв.м., ArtBuro365 ArtBuro365 Гостиные в эклектичном стиле Серый
    Проект дома 200 кв.м., ArtBuro365 ArtBuro365 Гостиные в эклектичном стиле Бирюзовый
    Проект дома 200 кв.м., ArtBuro365 ArtBuro365 Гостиные в эклектичном стиле Бирюзовый
    +9
    Проект дома 200 кв.м.
    Квартира 60 кв.м. "Нежность", ArtBuro365 ArtBuro365 Ванная комната в эклектичном стиле Керамика Белый
    Квартира 60 кв.м. "Нежность", ArtBuro365 ArtBuro365 Ванная комната в эклектичном стиле Керамика Белый
    Квартира 60 кв.м. "Нежность", ArtBuro365 ArtBuro365 Ванная комната в эклектичном стиле Керамика Белый
    +20
    Квартира 60 кв.м. "Нежность"
    Квартира 85 кв.м. в доме 1956 года постройки, ArtBuro365 ArtBuro365 Спальня в стиле модерн Бирюзовый
    Квартира 85 кв.м. в доме 1956 года постройки, ArtBuro365 ArtBuro365 Спальня в стиле модерн Бирюзовый
    Квартира 85 кв.м. в доме 1956 года постройки, ArtBuro365 ArtBuro365 Детская комната в стиле модерн Синий
    +21
    Квартира 85 кв.м. в доме 1956 года постройки
    Коттедж на Новой Риге, ArtBuro365 ArtBuro365 Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Коттедж на Новой Риге, ArtBuro365 ArtBuro365 Кухни в эклектичном стиле Дерево Коричневый
    Коттедж на Новой Риге, ArtBuro365 ArtBuro365 Гостиные в эклектичном стиле Камень Бежевый
    +17
    Коттедж на Новой Риге
    Баня. Частный интерьер, ArtBuro365 ArtBuro365 Гостиные в эклектичном стиле
    Баня. Частный интерьер, ArtBuro365 ArtBuro365 Гостиные в эклектичном стиле
    Баня. Частный интерьер, ArtBuro365 ArtBuro365 Гостиные в эклектичном стиле
    +7
    Баня. Частный интерьер

    АртБюро365 - дизайнерский дуэт Оксаны Савчук  и Ирины Баклановой. Мы знаем, как гармонично организовать пространство вашего дома, квартиры, коттеджа или офиса. Профессионально занимаемся дизайнерскими разработками помещений любой сложности. Основным направлением деятельности дуэта является создание современных дизайн-проектов, их разработка и реализация.

    «Мы предпочитаем работать в тесном сотрудничестве с каждым клиентом. Индивидуальный подход и внимательное отношение к Заказчику - гарантия успеха!»

    8925-889-85-59

    Услуги
    Архитектурное проектирование общественных и частных интерьеров разработка дизайн концепций Комплектация объектов
    Регионы обслуживания
    г. Москва и Московская обл.
    Адрес
    125195 Москва
    Россия
    +7-9258898559 www.instagram.com/oksanasavchuk_design
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