Шоу Аргине Шахбазяна Дизайн-Арбуз: весело, задорно!

-Песни Лепса в исполнении Аргине Шахбазяна -Дизайн для всех (файр-арбуз шоу) -Дизайн-проект бесплатно (сатирический монолог в исполнении автора) -Я-модель! Показ мод Аргине Шахбазяна (исполняет автор) -Мастер класс по дизайну от знаменитого и неуловимого Аргине Шахбазяна -Шашлык, арбузы!

Приходи, дизайн получи!