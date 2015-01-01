Шоу Аргине Шахбазяна Дизайн-Арбуз: весело, задорно!
-Песни Лепса в исполнении Аргине Шахбазяна -Дизайн для всех (файр-арбуз шоу) -Дизайн-проект бесплатно (сатирический монолог в исполнении автора) -Я-модель! Показ мод Аргине Шахбазяна (исполняет автор) -Мастер класс по дизайну от знаменитого и неуловимого Аргине Шахбазяна -Шашлык, арбузы!
Приходи, дизайн получи!
- Услуги
- Дизайн, арбузы и шашлык
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
- Награды компании
- Шоколадная медаль Ереванского университета дизайна интерьеров
- Адрес
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124783 Москва
Россия
Законное владение
Армения, Армения, Котайкский марз, Чаренцаван г., Горцаранаин улица, 8