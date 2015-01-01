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Шоу великого и неуловимого Аргине Шахбазяна <q>Дизайн-Арбуз</q>
Декораторы Москва
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    • Сладкий, дерзкий, как пуля резкий, Шоу великого и неуловимого Аргине Шахбазяна "Дизайн-Арбуз" Шоу великого и неуловимого Аргине Шахбазяна 'Дизайн-Арбуз'
    Сладкий, дерзкий, как пуля резкий
    Веселые и милые шапочки из арбузов!, Шоу великого и неуловимого Аргине Шахбазяна "Дизайн-Арбуз" Шоу великого и неуловимого Аргине Шахбазяна 'Дизайн-Арбуз' Конференц-центры в азиатском стиле
    Веселые и милые шапочки из арбузов!
    Шоу Аргине Шахбазяна Дизайн-Арбуз: весело, задорно!, Шоу великого и неуловимого Аргине Шахбазяна "Дизайн-Арбуз" Шоу великого и неуловимого Аргине Шахбазяна 'Дизайн-Арбуз' Веранда и терраса в тропическом стиле
    Шоу Аргине Шахбазяна Дизайн-Арбуз: весело, задорно!

    Шоу Аргине Шахбазяна Дизайн-Арбуз: весело, задорно!

    -Песни Лепса в исполнении Аргине Шахбазяна -Дизайн для всех (файр-арбуз шоу) -Дизайн-проект бесплатно (сатирический монолог в исполнении автора)  -Я-модель! Показ мод Аргине Шахбазяна (исполняет автор)  -Мастер класс по дизайну от знаменитого и неуловимого Аргине Шахбазяна   -Шашлык, арбузы! 

    Приходи, дизайн получи!

    Услуги
    Дизайн, арбузы и шашлык
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
    Награды компании
    Шоколадная медаль Ереванского университета дизайна интерьеров
    Адрес
    124783 Москва
    Россия
    Законное владение

    Армения, Армения, Котайкский марз, Чаренцаван г., Горцаранаин улица, 8

    Отзыв

    Шоу великого и неуловимого Аргине Шахбазяна <q>Дизайн-Арбуз</q> Шоу великого и неуловимого Аргине Шахбазяна Дизайн-Арбуз
    С нетерпением ждем твоего Шоу Дизайн-Арбуз в Москве, очень жаль, что у Аргине Шахбазяна расписано все до 2020 года. Мы любим тебя, Аргине!
    около 7 лет назад
    Дата проекта: Январь 2020
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    Шоу великого и неуловимого Аргине Шахбазяна <q>Дизайн-Арбуз</q> Шоу великого и неуловимого Аргине Шахбазяна Дизайн-Арбуз
    Хочу выразить большую благодарность лично Аргине Шахбазяну за его гениальное шоу Дизайн-Арбуз! 1. Великолепные песни Лепса шикарном в исполнении Аргине Шахбазяна 2. Захватывающее файр Арбуз-шоу "Дизайн для всех" 3. Очень смешной сатирический монолог "Дизайн-проект в подарок" в исполнении автора, Аргине Шахбазяна.  4. Поразительный показ мод (или как там это можно назвать) "Я-модель!" от Аргине Шахбазяна. Пусть это всего лишь вариации применения армянской кепки, ее верчение, но это - просто чудо!  5. И само собой будоражащий эмоции мастер-класс по дизайну от знаменитого и неуловимого Аргине Шахбазяна.   А чего стоят тающий во рту шашлык из баранины с арбузом, при том, что он зарезает барана прямо при вас, мягчейшее мясо и сахарный арбуз!!!  Я остался очень доволен, не смотря на высокую цену услуги. Всем советую и еще раз благодарю Аргине Шахбазяна за этот праздник жизни "Приходи дизайн получи"!
    около 7 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2015
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    Шоу великого и неуловимого Аргине Шахбазяна <q>Дизайн-Арбуз</q> Шоу великого и неуловимого Аргине Шахбазяна Дизайн-Арбуз
    Оу это чудо, как пел Серов! Склоняю голову перед феноменальным талантом Аргине Шахбазяна! Браво, маэстро!!!
    около 7 лет назад
    Дата проекта: Март 2015
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    Показать все отзывы – 7
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