"СК-Бобёр" - строительство деревянных домов в Москве и Московской области. Работаем с 2004 года. Строим каркасные и дачные дома, коттеджи под ключ, а также бани из бруса и срубы по усадку. Готовые проекты домов вы можете найти на нашем сайте, при желании можно заказать индивидуальный проект. Более 50 опытных бригад из Новгородской области. Бесплатная доставка на 500 км. от производства. Официальная гарантия на все строительные работы по договору!