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СК-Бобёр
Строители Москва
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    • "СК-Бобёр" - строительство деревянных домов в Москве и Московской области. Работаем с 2004 года. Строим каркасные и дачные дома, коттеджи под ключ, а также бани из бруса и срубы по усадку. Готовые проекты домов вы можете найти на нашем сайте, при желании можно заказать индивидуальный проект. Более 50 опытных бригад из Новгородской области. Бесплатная доставка на 500 км. от производства. Официальная гарантия на все строительные работы по договору!

    Регионы обслуживания
    • Центральный федеральный округ
    • Москва
    Адрес
    Волоколамское шоссе, дом 71
    125310 Москва
    Россия
    +7-8005112488 sk-bober.ru

    Отзыв

    Виктор Злащенко
    Давно была задумка, построить себе баню. Благодаря этой компании, предоставилась такая возможность. Первоначально в течении 3 дней согласовали проект бани из профилированного бруса 5х6 «Искра». Строили всё чётко, по проекту, через семь дней баня уже стояла. Результатом я более чем впечатлён, вся семья в итоге довольна, и благодарны вам за такую возможность.
    больше 4 лет назад
    Vladimir
    СК Бобер построила нам баньку на даче. С момента обращения, до сдачи прошло всего три недели. Мы выбрали типовой проект бани "Дарина". Большая комната отдыха, есть возможность посидеть на террасе. Качеством и ценой очень довольны.
    около 4 лет назад
    Дмитрий Янковский
    Мне понравился двухэтажный дом из бруса 6х8 «Велислав», который построили мне специалисты компании "СК Бобер". Построили довольно таки быстро, всего за 2 недели. Никаких изъянов в строительстве я не нашёл, очень качественно. Молодцы!
    больше 4 лет назад
    Показать все отзывы – 6
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