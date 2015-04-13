Tony House - студия, предоставляющая полный перечень услуг по созданию дизайн-проектов интерьеров. Выполняя весь комплекс работ по созданию интерьера "под ключ", мы прежде всего сконцентрированы на поиске уникального решения для каждого конкретного клиента.



Начиная с эскизного концептуального проектирования, включая рабочую документацию и заканчивая авторским надзором (сопровождением), в течение всего периода воплощения проекта в жизнь, мы руководствуемся двумя принципами: качество и стиль.