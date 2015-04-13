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Tony House Interior Design &amp; Decoration
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Балкон и веранда в стиле лофт
    ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Балкон и веранда в стиле лофт
    ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Балкон и веранда в стиле лофт
    +9
    ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА
    КВАРТИРА В СОВРЕМЕННОМ КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ. МОСКВА (ЖК АЭРОБУС), Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Гостиные в эклектичном стиле
    КВАРТИРА В СОВРЕМЕННОМ КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ. МОСКВА (ЖК АЭРОБУС), Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Кухни в эклектичном стиле
    КВАРТИРА В СОВРЕМЕННОМ КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ. МОСКВА (ЖК АЭРОБУС), Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Кухни в эклектичном стиле
    +38
    КВАРТИРА В СОВРЕМЕННОМ КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ. МОСКВА (ЖК АЭРОБУС)
    ЗОЛОТЫЕ ДЖУНГЛИ, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Гостиная в тропическом стиле
    ЗОЛОТЫЕ ДЖУНГЛИ, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Гостиная в тропическом стиле
    ЗОЛОТЫЕ ДЖУНГЛИ, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Гостиная в тропическом стиле
    +17
    ЗОЛОТЫЕ ДЖУНГЛИ
    Кинотеатр-будуар, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Спальня в эклектичном стиле
    Кинотеатр-будуар, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Спальня в эклектичном стиле
    Кинотеатр-будуар, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Спальня в эклектичном стиле
    +2
    Кинотеатр-будуар
    Ар-деко по-американски, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Гостиная в стиле модерн
    Ар-деко по-американски, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Гостиная в стиле модерн
    Ар-деко по-американски, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Гостиная в стиле модерн
    +2
    Ар-деко по-американски
    Американская спальня с нюансами, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Спальня в классическом стиле
    Американская спальня с нюансами, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Спальня в классическом стиле
    Американская спальня с нюансами, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Спальня в классическом стиле
    +2
    Американская спальня с нюансами
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    Tony House - студия, предоставляющая полный перечень услуг по созданию дизайн-проектов интерьеров. Выполняя весь комплекс работ по созданию интерьера "под ключ", мы прежде всего сконцентрированы на поиске уникального решения для каждого конкретного клиента.
     

    Начиная с эскизного концептуального проектирования, включая рабочую документацию и заканчивая авторским надзором (сопровождением), в течение всего периода воплощения проекта в жизнь, мы руководствуемся двумя принципами: качество и стиль.

    Услуги
    дизайн интерьеров и ремонт.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    000000 Москва
    Россия
    +7-9166641333 www.tonyhouse.ru

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