VOX ARCHITECTS проектирует современную архитектуру и интерьеры. Создает бренды и архитектурные концепции. Формирует проект, как целостную среду, в которой заказчик способен максимально реализовать свои персональные качества и корпоративные возможности.
Студия образована командой Бориса Воскобойникова (архитекторы, ведущие дизайнеры интерьера, инженеры- конструкторы, менеджеры по управлению). Команда на протяжении 10-ти лет вместе с Борисом занималась проектами архитектурных интерьеров, разрабатывала креативную составляющую и доводила проект до реализации. Продолжая креативные традиции NEFARESEARCH, создавая яркие и динамичные проекты, команда VOX ARCHITECTS дополнена новым подходом к процессу управления и реализации проекта, основанном на новейших прогрессивных технологиях и международном опыте.
- Услуги
- Выполняет полный цикл проектных работ от идеи и рабочей документации до управления проектом и удачного его воплощения.
- Регионы обслуживания
- Весь мир и Москва,
- Адрес
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Большая Новодмитровская 36/12 (Дизайн-завод FLACON ), вход 2, этаж 3
127015 Москва,
Россия
+7-4995798824 www.vox-architects.com