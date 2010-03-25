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VOX Architects
Архитекторы Москва,
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Проекты

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    • Пентхаус на Арбате, VOX Architects VOX Architects
    Пентхаус на Арбате, VOX Architects VOX Architects
    Пентхаус на Арбате, VOX Architects VOX Architects Спальня в стиле минимализм
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    Пентхаус на Арбате

    VOX ARCHITECTS проектирует современную архитектуру и интерьеры. Создает бренды и архитектурные концепции. Формирует проект, как целостную среду, в которой заказчик способен максимально реализовать свои персональные качества и корпоративные возможности.

    Студия образована командой Бориса Воскобойникова (архитекторы, ведущие дизайнеры интерьера, инженеры- конструкторы, менеджеры по управлению). Команда на протяжении 10-ти лет вместе с Борисом занималась проектами архитектурных интерьеров, разрабатывала креативную составляющую и доводила проект до реализации. Продолжая креативные традиции NEFARESEARCH, создавая яркие и динамичные проекты,  команда  VOX ARCHITECTS дополнена новым подходом к процессу управления и реализации проекта, основанном на новейших прогрессивных технологиях и международном опыте.

    Услуги
    Выполняет полный цикл проектных работ от идеи и рабочей документации до управления проектом и удачного его воплощения.
    Регионы обслуживания
    Весь мир и Москва,
    Адрес
    Большая Новодмитровская 36/12 (Дизайн-завод FLACON ), вход 2, этаж 3
    127015 Москва,
    Россия
    +7-4995798824 www.vox-architects.com
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