VOX ARCHITECTS проектирует современную архитектуру и интерьеры. Создает бренды и архитектурные концепции. Формирует проект, как целостную среду, в которой заказчик способен максимально реализовать свои персональные качества и корпоративные возможности.

Студия образована командой Бориса Воскобойникова (архитекторы, ведущие дизайнеры интерьера, инженеры- конструкторы, менеджеры по управлению). Команда на протяжении 10-ти лет вместе с Борисом занималась проектами архитектурных интерьеров, разрабатывала креативную составляющую и доводила проект до реализации. Продолжая креативные традиции NEFARESEARCH, создавая яркие и динамичные проекты, команда VOX ARCHITECTS дополнена новым подходом к процессу управления и реализации проекта, основанном на новейших прогрессивных технологиях и международном опыте.